Test Maliki: Poison of the Past – Une aventure temporelle pleine de charme

Quand on pense à une adaptation de webcomic en jeu vidéo, on peut redouter le pire : un produit marketing fainéant, sans ambition. Pourtant, Maliki: Poison of the Past, développé par Blue Banshee et publié par Ankama Games, déjoue les attentes en proposant un RPG au tour par tour original, drôle, et même parfois touchant, le tout servi par une direction artistique adorable. Si quelques maladresses subsistent, l’ensemble parvient à créer une aventure mémorable qui devrait plaire autant aux fans du webcomic qu’aux curieux en quête d’une expérience unique. On va creuser tout ça ensemble !

Un RPG qui joue avec le temps (et nos nerfs)

Le gameplay repose sur une alliance entre exploration, résolution d’énigmes, gestion du domaine et bien sûr, combats au tour par tour mécaniquement enrichis par la manipulation temporelle. Chaque membre de l’équipe dispose d’attaques spéciales associées à des types (cinétique, physique, etc.) ainsi que d’un rôle bien défini (DPS, soin, contrôle). L’idée originale ? À l’aide d’une jauge, on peut décaler les tours sur une ligne temporelle pour créer des combos ou se repositionner stratégiquement.

Sur le papier, c’est génial. En pratique, c’est plus inégal. Le système de manipulation temporelle paraît assez régulièrement inutile dans les combats classiques, où la stratégie la plus efficace reste de « taper fort, taper vite ». Il prend cependant tout son sens contre les boss, où les duels, les attaques synchronisées et les repositionnements deviennent vitaux. La prise en main est intuitive mais mérite un peu de patience pour être exploitée pleinement.

En dehors des affrontements, l’exploration des zones temporelles constitue une partie centrale du gameplay. Chaque personnage a une capacité unique utilisable pour résoudre des énigmes environnementales : Sand peut manipuler des objets figés dans le temps, Fang interagit avec les éléments technologiques, Becky peut jardiner et Fénimale agit sur les plantes. Ces puzzles deviennent de plus en plus inventifs, offrant de vraies pauses réflexion entre deux combats.

La progression passe aussi par la gestion du Domaine, un hub central qu’on fait évoluer en nourrissant l’Arbre aux mille racines avec les naturons gagnés au fil des actions. On peut y pratiquer du jardinage, cuisiner pour obtenir des bonus de combat, et discuter avec les membres de l’équipe. Ces éléments « cozy » renforcent le charme du jeu, bien que leur impact sur l’aventure reste marginal. Le système de culture, notamment, souffre d’un manque de précision dans la sélection des actions, ce qui peut entraîner quelques ratés frustrants. La cuisine, elle, est déléguée à un personnage secondaire et apporte des bonus intéressants mais peu décisifs.

Malheureusement, quelques problèmes de lisibilité et de navigation viennent ternir l’ensemble. L’absence de mini-carte ou d’indicateurs d’objectif rend certains allers-retours inutilement confus, surtout dans des zones labyrinthiques comme les villes. De plus, certains bugs ponctuels (blocage de personnage, interactions impossibles) peuvent forcer à recharger une sauvegarde. Rien de dramatique, mais ces accros techniques viennent freiner l’élan dans un jeu qui mise justement sur la fluidité narrative et l’exploration dite « intuitive ».

Un univers qui mérite d’être exploré

Outre le gameplay, ce qui frappe dès les premières minutes, c’est la direction artistique : une esthétique chibi en 3D mêlée à de superbes illustrations 2D pendant les dialogues, fidèle au style du webcomic original. Les personnages crèvent littéralement l’écran : expressifs, drôles, pleins de vie. L’écriture est elle aussi un régal. Les dialogues sont bourrés de répliques savoureuses, même sans doublage audio, et le groupe principal fonctionne à merveille, avec une dynamique de bande dessinée très rythmée. Sand, la protagoniste, est immédiatement attachante, et ses interactions avec Becky, Fang et Fénimale donnent lieu à des moments à la fois cocasses et sincères.

Côté scénaristique, le jeu ne se contente pas de faire du fan service. Il propose une véritable intrigue autour de la lutte contre Poison, entité végétale maléfique qui tente d’effacer le passé de Maliki pour l’empêcher de devenir gardienne du Domaine. Chaque saut temporel est l’occasion d’en apprendre plus sur les origines du personnage et de creuser un lore cohérent, même pour les non-initiés. Le jeu aborde des thématiques matures (la mémoire, le destin, la peur de l’oubli) avec une légèreté assumée qui ne nuit jamais à leur portée.

La musique, de son côté, est un véritable enchantement. Que ce soit dans des moments de calme, lors des phases d’exploration ou pendant les combats, chaque piste semble parfaitement adaptée, ajoutant de la profondeur à l’ambiance déjà chaleureuse du titre. À condition de ne pas rester trop longtemps dans une même zone, sous peine de subir une certaine redondance. Certains morceaux, notamment ceux joués dans les temporalités futuristes, apportent même une touche de nu-metal ou d’électro inattendue mais bienvenue.

Le jeu, enfin, n’hésite pas à mélanger humour absurde et thématiques plus sombres. Le ton léger n’empêche pas la narration de proposer de véritables enjeux dramatiques, notamment liés aux conséquences des voyages temporels. Le tout forme un mélange rafraîchissant qui sort des sentiers battus du JRPG classique. On y retrouve une sincérité rare, une capacité à émouvoir sans verser dans le mélodrame, et un humour qui fait souvent mouche sans jamais briser l’immersion.