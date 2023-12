Le premier trailer de GTA 6 réalise des statistiques ahurissantes en moins de 24 heures

Déjà le jeu de tous les records

Ce premier trailer a marqué les esprits et s’il était plutôt court, il avait tout de même beaucoup de choses à nous montrer. On vous a réservé un article complet sur les détails à ne pas manquer dans le premier trailer de GTA 6, mais on s’intéresse maintenant à l’impact que cette vidéo a eu sur le public.

Au moment où l’on écrit ces lignes, ce trailer de GTA 6 comptabilise plus de 72 millions de vues, rien que sur YouTube (via la chaîne officielle de Rockstar). Pour mettre cela en perspective, le premier trailer de GTA 5 compte quant à lui 97 millions de vues en 12 ans. Autrement dit, en moins de 24 heures, la vidéo de GTA 6 peut presque rivaliser avec une vidéo qui a eu 12 ans d’avance pour réaliser ce score. Le journaliste Oscar Lemaire de Ludostrie souligne avec justesse qu’en un mois, le trailer de GTA 5 n’affichait « que » 8,7 millions de vues. L’époque est différente tout comme les usages, et la viralité n’est pas la même, mais cela aide à comprendre pourquoi ce qui est en train de se passer est historique dans l’industrie du jeu vidéo.

Mieux, cette vidéo réalise aussi le meilleur lancement pour une vidéo non-musicale sur YouTube (en moins de 24 heures). Elle passe ainsi devant le roi de cette plateforme, MrBeast, dont chaque vidéo est un évènement. Pour briser tous les records, il lui manque encore quelques dizaines de millions de vues, puisque le champion toutes catégories n’est autre que le groupe BTS avec son single Dynamite, qui a vite culminé à 101 millions de vues.

The GTA 6 trailer just broke our record for most views on YouTube in 24 hours 😮 pic.twitter.com/Wz7yngC8u4 — MrBeast (@MrBeast) December 5, 2023

C’est donc bien plus que n’importe quel autre jeu vidéo, montrant ainsi l’impact de cette annonce, même si celle-ci a été « gâchée » par des fuites. Pour rappel, GTA 6 sortira en 2025 sur PS5 et Xbox Series (qu’il est étrange d’enfin pouvoir écrire cela).