GTA 6 : 15 détails importants qu’on apprend après analyse du trailer officiel de Rockstar

Un trailer riche pour GTA 6 mais qui cache quelques secret

Les fuites de l’année dernière nous avaient déjà révélé les grandes lignes de GTA VI, notamment un retour à Vice City, lieu emblématique de Grand Theft Auto: Vice City sorti en 2002 sur PS2. Cette fois, nous allons incarner un couple, Lucia et Jason, marquant ainsi la première apparition d’une femme comme personnage principal dans la série. Leur histoire semble s’inspirer de celle de Bonnie et Clyde, mais transposée à l’époque moderne.

Le trailer officiel ne nous donne qu’un aperçu de ce qui nous attend dans le jeu, mais il révèle déjà un niveau de détail impressionnant et une direction artistique époustouflante. Après une analyse approfondie du trailer, voici plusieurs détails que vous avez peut-être manqués. Il est important de noter que certains points relèvent de nos propres interprétations ou théories.

Le premier dialogue semble être une référence au trailer de GTA V

Il y a douze ans, le trailer de GTA V débutait avec Michael prononçant ces mots : » Pourquoi j’ai emménagé ici ? La météo je pense… ». Aujourd’hui, le trailer de GTA VI s’ouvre sur un échange aux dialogues étrangement similaires : « Savez-vous pourquoi vous êtes là ? » suivi de la réponse : « Pas d’bol, j’imagine ». Une similitude assez évidente.

La chanson « Love Is A Long Road » de Tom Petty

Rockstar Games est réputé pour son attention aux détails, et cela s’étend à la sélection musicale. Dans le trailer de GTA VI, la chanson « Love Is A Long Road » de Tom Petty pourrait potentiellement fournir des indices sur l’histoire des protagonistes. Les paroles évoquant une femme essayant de transformer le narrateur en quelqu’un d’autre pourraient suggérer des thèmes de transformation, de trahison ou de conflit d’identité dans le jeu.

Il y avait une fille que je connaissais

Elle disait qu’elle se souciait de moi

Elle a essayé de faire de mon monde

Ce qu’elle pensait qu’il devrait être

Oui, nous étions désespérés à l’époque

De nous tenir l’un l’autre

Mais l’amour est un long, long chemin

Il est donc plausible de penser que Lucia entraînera Jason sur le chemin du crime, ou peut-être le poussera-t-elle à aller trop loin. Jason pourrait accepter cette situation pendant un temps, par amour, mais il est possible que son point de vue change radicalement au fur et à mesure que la situation se détériore. Un passage du trailer est particulièrement symbolique : on voit nos deux protagonistes fuir en voiture, vraisemblablement après un cambriolage, tandis que la police se précipite dans la direction opposée. Juste avant que la caméra ne se focalise sur le visage de Jason, on peut apercevoir un énorme panneau publicitaire pour des antidépresseurs, qui promettent de « soigner les émotions ». Ce détail pourrait être un indice subtil sur l’état émotionnel des personnages ou sur les thèmes du jeu.

Lors de la dernière séquence du trailer, Rockstar rend d’ailleurs hommage à Tom Petty. On peut en effet apercevoir un panneau « Petty Forever » sur la porte d’entrée (voir image ci-dessous).

L’humour de la série semble intact (pour le moment)

Beaucoup s’inquiètent que les mœurs actuelles imposent des limites à l’humour dans le nouvel opus de la franchise « Grand Theft Auto », réputée pour sa satire sociale et politique, ses exagérations et ses caricatures. Toutefois, ce premier trailer semble rassurant sur certains points, montrant que le jeu conserve son humour un peu brut et potache, que certains qualifieraient de « beauf ».

Dans l’image ci-dessus (à droite du cercle vert), on peut par exemple lire sur une affiche : » Nous n’acceptons plus d’argent stocké dans les sous-vêtements ». De plus, le trailer regorge de références directes aux réseaux sociaux comme Instagram et TikTok, témoignant de l’adaptation de la série à l’évolution culturelle actuelle.

À 58 secondes environ, la femme qui tient un marteau dans chaque main fait référence à un fait-divers en 2020 où une femme de Chatsworth avait été vue sur une vidéo en train de frapper la voiture de son voisin avec un marteau en lui disant de « sortir de ce quartier ».

Le contenu explicite sera toujours de la partie

Certains craignaient que « GTA VI » adopte une approche plus puritaine, en réduisant considérablement les contenus explicites. Cependant, le trailer dissipe en partie ces inquiétudes en montrant un court passage dans un strip club, suggérant que le niveau de contenu explicite pourrait être au moins équivalent à celui de GTA V. Si cela ne suffit pas à vous convaincre, on peut aussi observer une femme qui twerk sur le toit d’une voiture.

Les réseaux sociaux auront probablement une grande place dans le jeu

A l’instar de notre réalité, les réseaux sociaux sont d’ailleurs largement mis en avant dans le trailer. On peut ainsi s’attendre à des mécaniques de jeu qui exploiteront ces derniers, mais difficile d’être plus précis à ce stade.

La diversité et la densité semblent bluffantes

Le trailer de GTA 6 nous révèle que Vice City sera plus vivante et dynamique que jamais. Un plan en particulier a retenu notre attention : il démontre la densité impressionnante de PNJ qui peupleront le monde ouvert, ainsi que leur grande diversité. On note une variété notable en termes de morphologies, tailles et styles vestimentaires. Avec ce nouvel opus, on semble monter d’un cran en ce qui concerne le réalisme et le niveau de détails.

Des personnages détaillés et une physique « next-gen »

GTA 6 sera indéniablement l’un des plus gros jeux purement « next-gen » sur PS5 et Xbox Series et cela se voit déjà dans certains plans du trailer où l’on peut observer des PNJ de près comme celui ci-dessous avec ses dents en or. Sans oublier Lucia et Jason qui disposent également de modèles très détaillés.

Les animations dans GTA 6 paraissent également très avancées, comme en témoignent certains mouvements de cheveux qui offrent un aperçu de la physique appliquée du jeu. D’autres éléments du trailer, tels que la saleté visible lors de la scène au « THRILLBILLY MUD CLUB », semblent surpasser le niveau de détail déjà impressionnant de Red Dead Redemption 2. Un autre exemple frappant est l’accident de la route impliquant une voiture de police.

Encore plus de véhicules

Le trailer de GTA VI nous a bien fait comprendre que l’on pourra piloter tout un tas de véhicules : des bateaux, des voitures, des motos, des hélicoptères… On ne sait encore si l’on pourra tout conduire, mais certains engins sortent clairement des sentiers battus comme le yacht que l’on peut observer ci-dessous ou encore les cargos en transit.

La Cheetah de GTA Vice City est de retour

Le trailer de GTA 6 continue de faire des clins d’œil aux opus précédents, notamment avec l’apparition de la Cheetah, un modèle classique de voiture. Bien que ce véhicule figure également dans GTA V, c’est dans GTA Vice City qu’il a particulièrement marqué les esprits des joueurs sur PS2.

Certains fans pensent que la Cheetah du trailer pourrait également être une référence à Tyreek Hill, un joueur de football américain surnommé « Cheetah » en raison de ses performances sportives. Il était auparavant un sprinter de haut niveau. Il appartient d’ailleurs à l’équipe des Dolphins de Miami dans l’état de Floride, soit dans le même état que la ville de Vice City (renommé Leonida dans le jeu). Certains pensent que l’homme sortant de la voiture serait une caricature du sportif.

On pourra de nouveau customiser les véhicules

Les amateurs de tunning seront soulagés d’apprendre que l’on pourra toujours personnaliser les véhicules du jeu. Ce n’est évidemment pas un scoop, en revanche il semblerait que l’entreprise se nomme Vice Vinyl.

Des habitations plus détaillées et plus ouvertes ?

Une des attentes majeures pour un monde ouvert dans un jeu GTA est l’exploration approfondie des environnements intérieurs. Bien que l’étendue exacte de cette exploration dans GTA 6 reste inconnue, certains plans du trailer montrant l’intérieur des habitations laissent présager un niveau de détail nettement supérieur à ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Une autre référence à GTA Vice City

Bien entendu, GTA VI sera sans aucun doute bourré d’easter eggs et de références à GTA Vice City. En plus de la Cheetah, on peut par exemple brièvement apercevoir l’hôtel Ocean View.

Les marques parodiques sont de retour

Si vous êtes observateur, vous avez sans doute remarqué quelques marques iconiques de la franchise dans les décors, en particulier les marques de bières. Piwasser, Logger, Patriot…, on imagine qu’ils sont tous là.

Des chihuahuas dans GTA 6

Bien que ce soit un petit détail, il n’en reste pas moins intéressant. Si l’on se fie à la scène de la plage du trailer, on pourra apparemment croiser ces petits chiens dans le jeu. Le « Can you pet the dog » de GTA VI ?

Le bracelet électronique

Terminons sur ce détail qui sera peut-être important (ou pas) : on peut voir sur l’illustration principale que Lucia porte un bracelet électronique à la cheville. Un élément qui pourrait avoir un impact sur le scénario ou la progression. Est-ce qu’elle sera en liberté conditionnelle ? Est-ce qu’elle débute l’aventure comme cela ? Dans le trailer, on peut d’ailleurs remarquer qu’elle ne le porte plus lors de la scène finale. On pourrait même penser que le bracelet électronique permettrait de limiter les zones où l’on pourrait se balader, comme un moyen subtil de restreindre les zones de départs, avant de pouvoir explorer le reste de la carte.

Et vous ? Avez-vous repéré d’autres détails dans le trailer de GTA 6 ? N’hésitez pas à nous dire si vous avez aperçu d’autres choses intéressantes dans ces images. On rappelle que Grand Theft Auto VI est attendu pour 2025 sur PS5 et Xbox Series X.