Le Lac (The Lake) – Soluce Baba is You

Après avoir terminé les premiers niveaux introductifs de la map, vous arriverez au Lac (ou The Lake en VO). Ici, vous aurez l’introduction des méduses ainsi que de l’herbe. Rien de bien complexe, mais Baba is You vous gratifie aussi de niveaux extra. Deux pour être précis, qui commencent à être tordus. Voici la solution avec notre guide complet pour savoir comment faire pour résoudre les énigmes.

Niveau 01 : Eaux Gelés / Icy Waters

Décomposez la partie « And Sink » de Baba is you And Sink en poussant le dernier mot

en poussant le dernier mot Poussez le mot Wall pour toucher une méduse

Touchez le Drapeau

Niveau 02 : Chacun son tour / Turns

Poussez le rocher pour vous faire un passage

Décomposez la phrase Rock is Push pour placer le Push au-dessus et formez Star is Push

pour placer le au-dessus et formez Poussez l’étoile sur le crâne pour qu’ils se superposent

Recomposez la phrase Star is Sink

Le crâne et l’étoile vont maintenant exploser

Montez le mot Crab d’une case

d’une case Mettez le mot And en dessous du mot Crab

en dessous du mot Poussez Les mots Crab et And vers le bas de manière à former Crab and Baba is You

et vers le bas de manière à former Vous êtes le crabe : touchez le drapeau avec

Niveau 03 : Affection

Décomposez Keke is Love en reformant Keke is Push

en reformant Poussez un Keke pour le mettre dans l’alignement du cœur (image 2)

Reformez la phrase Keke is Move

Bougez de manière à ce que le Keke sorte le cœur du secteur des algues

Décompensez la phrase Love is Push si vous l’aviez reformé avant

Touchez le cœur

Niveau 04 : Colonnade / Pillard Yard

Poussez la colonne pour passer

Formez une suite de trois colonnes (ou plus) comme sur la première image

Poussez les colonnes de manière à ce qu’elles soient superposées au drapeau

Décomposez la phrase Pillar is Push en haut

en haut Puis amenez le mot Pillar au-dessus de Baba et formez la phrase Pillar is You

Vous êtes une colonne et vous avez gagné

Niveau 05 : Mur de briques / Brick Wall

Décomposez Flag is Win

Formez Baba is Win en gardant évidemment Baba is You

Niveau 06 : Verrou / Lock

Poussez la clé sur votre gauche contre la porte pour ouvrir le passage

Poussez la seconde clé contre la porte de droite pour ouvrir la zone avec le mot Rock

Avec ce mot Rock, formez les phrases Rock is Open et Rock is Push en remplaçant le mot Key (en bas à gauche)

et en remplaçant le mot Key (en bas à gauche) Ouvrez la dernière portage avec le roc

Niveau 07 : Serrurier débutant / Novice Locksmith

Décompensez les phrases existantes pour les croisez et format Key is Push et Key is Open en croisé (image 1)

et en croisé (image 1) Poussez la clé contre la porte pour l’ouvrir

Ramenez le mot Push de la première salle et formez Door is Push

Poussez la porte et touchez le drapeau

Niveau 08 : Enfermé / Locked in

Décomposez Wall is Stop

Créez le mot Wall is Jelly

Formez le mot Jelly is Win

Niveau 09 : Immuable / Changeless

Poussez Rock is Rock sur la gauche ou droite

sur la gauche ou droite Avec cette phrase, prenez le Rock et le Is pour former Rock is Flag

Déconstruisez le Flag is Rock

Touchez le drapeau

Niveau 10 : Deux portes / Two Doors

Dans ce niveau, vous êtes Keke

Déplacez les mots Door et Is pour former Keke is You et Door is You

et Créez ensuite le mot Door is Shut tout en gardant Door is You

tout en gardant Faites attention à ne pas bouger ces mots vu que vous contrôliez deux portes

Avec l’une d’entre elles, touchez la clé pour qu’elle explose

Avec la porte restante, créez la phrase Flag is Win

Niveau 11 : Le trône de la méduse / Jelly Throne

Déplacez les mots Jelly et Is de manière à former Jelly is Baba

Vous pouvez désormais contrôler un second Baba

Avec celui-ci, allez récupérez le mot Flag pour former la phrase Flag is Win et ainsi remplacer Jelly

et ainsi remplacer Jelly Touchez le drapeau

Niveau 12 : Casier à crabe / Crab Storage

A partir du Baba is Open, construisez le mot Flag is Open

Poussez le drapeau sur la porte (image 2) pour créer un passage

Prenez le mot Is de Flag is Push pour former Baba is Baba . Cela permet d’avoir une règle inconditionnelle et de rester Baba

. Cela permet d’avoir une règle inconditionnelle et de rester Baba Poussez Crab pour former Crab is Win

Touchez le crabe

Niveau 13 : Cambriolage / Bulgary

Poussez l’étoile sur la gauche de un cran

Construisez la phrase Wall is Shut

Formez Star is Open

Poussez l’étoile contre un mur : cela permettra d’ouvrir un passage

Poussez le mot Key en dehors de la zone pour former Key is Win

Déformez la phrase Key is Defeat (en haut à droite)

(en haut à droite) Touchez la clé

Niveau Lac Extra 1 : Ruines submergées / Sugmerged ruins

Poussez le rocher de deux vers la droite pour qu’il puisse être juste à gauche du mot Crab

Décomposez Rock is Push pour récupérer le Rock et le Is

Les placer au dessus du You pour former Rock is You

Descendez et mettez Baba sans la salle au drapeau : Attention, ne bougez aucune phrase

Quand Baba à cet endroit, remontez avec la pierre sans que Baba ne touche le drapeau

Formez Crab is Defeat et Flag is Win en poussant vers la droite

et en poussant vers la droite Touchez le drapeau

Niveau Lac Extra 2 : Temple englouti / Sunken Temple

Poussez le rocher et la méduse sur la droite

Pour plus de facilité ensuite, placez le Is de l’ancien Rock is Push tout de suite dans la zone à gauche pas loin du crabe

de l’ancien Rock is Push tout de suite dans la zone à gauche pas loin du crabe Récupérez le Rock pour former Rock is You

Croisez les phrases pour avoir également Baba is Push et Rock is You

et Placez Baba sur le crabe

Placez le Is que vous avez gardé de côté à côté de Baba et poussez le avec (cela vous évite de toucher le crabe)

que vous avez gardé de côté à côté de Baba et poussez le avec (cela vous évite de toucher le crabe) Formez le mot Baba is You

Vous êtes désormais Baba, touchez le drapeau

Si vous voulez des guides et astuces sur les autres niveaux, consultez notre soluce complète de Baba is You.