Sorti en mars 2019, Baba is You est un jeu d’énigmes et de réflexion développé par l’ingénieux Hempuli. Imaginé au cours de la Nordic Game Jam de Copenhague en 2017, le projet a finalement pris de l’ampleur et deux ans de développement plus tard, voici qu’il est disponible sur PC et Nintendo Switch.

La soluce complète de Baba is You

Dans ce guide complet de Baba is You, on vous propose la solution complète des énigmes. On vous explique comment faire pour terminer les casses-têtes et l’on vous donne la réponse aux nombreux niveaux. Vous êtes coincé ? Vous n’arrivez pas à trouver le mot ou la phrase nécessaire pour débloquer le chemin ? Pas de panique.

Quelques astuces avant de commencer

Avant de poursuivre, il faut savoir plusieurs choses. Baba Is You est un jeu de réflexion hyper minimaliste au premier abord mais il cache une grande richesse dans ses mécaniques. Le principe est simple : vous devez jouer avec les règles pour gagner. Vous pouvez ainsi décomposer et recomposer des mots qui forment ces fameuses règles et ainsi remplir vos conditions de victoires.

Si vous êtes bloqué, prenez le temps de regarder le tableau dans son ensemble. Parfois, en lisant les règles et en cherchant quelles sont les phrases accessibles ou non, on trouve la solution. Sachez aussi qu’il n’est pas nécessaire de finir tous les niveaux pour voir le bout alors n’hésitez pas à faire quelques détours pour éviter de bloquer trop longtemps sur une énigme.

Soluce, étape par étape

Dans ce guide, vous retrouverez zone par zone l’ensemble des niveaux. Pour plus de facilités, vous retrouverez l’ensemble des niveaux regroupés dans chaque zone listée ci-après.

FAQ

Voici quelques questions/réponses qui sont régulièrement posées par la communauté ou qu’il est possible de se demander. On vous donne quelques éléments de réponse.

Baba is You dispose t-il d’une histoire ?

Non, pas à proprement parler. C’est un jeu de réflexion qui enchaîne les tableaux. Il faut le voir comme un carnet de sudokus, on enchaîne les niveaux et c’est à peu près tout.

Sur quelles consoles Baba is You est disponible ?

Baba is You est sorti en 2019 sur PC et Nintendo Switch. Il est aussi compatible Linux et Mac.

Baba is You est-il traduit en français ?

Oui, Baba is You a été traduit en français pour l’ensemble de son interface et ses menus. Cependant, les mots et phrases à former ne sont pas traduits. Il était impossible pour les développeurs de trouver une alternative dans les autres langues que l’anglais et on comprend pourquoi, cela augmentera le nombre de mot d’une phrase. Rassurez-vous, les phrases sont faciles à comprendre.

Que veulent dire chaque mot dans Baba is You ?

Si jamais vous bloquez sur un mot dans le titre, on vous liste la dénomination :

Baba = C’est vous, le lapin

Flag = Le drapeau (généralement signe de victoire)

Rock = Roc, rocher

Wall = Le(s) mur(s)

Jelly : Méduse

Skull = Crâne

Grass = Herbe

« Is Push » = On peut pousser cet objet

« Is Defeat » = Signe la fin de partie

« Is Stop » = Vous bloquera le passage

« Is Sink » = Disparaît à l’impact

Si vous avez besoin d’une autre aide/traduction sur les termes, faites-nous signe en commentaire. Sachez aussi que vous pouvez simplement presser la touche d’annulation pour refaire la ou les dernières(s) action(s) ce qui vous permet d’expérimenter les combinaisons.