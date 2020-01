Overworld (La Map) – Soluce Baba is You

Voici la solution des énigmes de Baba is You et ses premiers niveaux. Situés sur la map de départ, ces premiers niveaux forment la zone Overworld et permettent d’introduire les mécaniques. Plusieurs énigmes se rajoutent un peu plus tard au fil de votre progression donc vous n’aurez pas accès à tout directement.

Niveau 0 : Baba c’est toi / Baba is You

Vous devez simplement contourner la zone et toucher le drapeau

Niveau 01 : Je vais où ? / Where Do I Go?

Décomposez Wall is Stop

Allez dans la zone d’en haut

Composez la phrase Flag is Win

Il n’y a plus qu’à toucher le drapeau

Niveau 02 : C’est quoi, ça ? / Now What Is This?

Ici, vous êtes le mur

Décomposez la phrase Flag is Stop

Recomposez la phrase Flag is Win

Touchez un drapeau

Niveau 03 : Hors d’atteinte / Out Of Reach

Ici, vous êtes bloqué dans un coin et l’eau vous fait exploser. Comment faire ?

Commencez par pousser un roc vers l’eau pour le faire explorer et créer un passage

Descendez le mot « Rock » de Rock is Push

Remplacez le « Flag » de Flag is Win par Rock et ainsi former Rock is Win

Remontez toucher la pierre et c'est gagné

Niveau 04 : Toujours hors d’atteinte / Still Out Of Reach

Poussez les trois rocs vers le haut

Alignez-les horizontalement (image 2)

Poussez-les pour faire en sorte de décomposer le mot Skull is Defeat

Touchez le drapeau

Niveau 05 : Volcan / Volcano

Décalez la phrase Baba is You sur la gauche (Image 2)

Poussez le rock pour vous frayer un passage

Décomposez la phrase Rock is Push

Formez le phrase Lava is Push

Poussez la lave pour atteindre le drapeau et gagner

Niveau 06 : Accès interdit / Off Limits

Décomposez la phrase Wall is Stop

Remplacez le mot Baba par Wall pour former Wall is You

Vous êtes maintenant l’ensemble des murs, et vous n’avez qu’à faire deux déplacements vers le haut pour toucher le drapeau

Niveau 07 : Pelouse / Grass Yard

Sortez Baba is You sur la gauche

sur la gauche Descendez le mot Flag, faites le tour avec pour le mettre au-dessus du Is

Sortez également le mot Win pour l’aligner en-dessous du Is

Vous avez ainsi combiné deux mots et formé Flag is You

Touchez le drapeau

