Le jeu de survie Smalland: Survive the Wilds sortira le 7 décembre

Le Grounded de 2023 ?

Difficile de ne pas penser à Grounded lorsque l’on découvre pour la première fois ce Smalland: Survive the Wilds : un jeu de survie qui se joue en multijoueur et où l’on est tout petit, réduit à peine la taille d’un insecte, façon Chérie, j’ai rétréci les gosses. Une aventure qui se déroule en monde ouvert et où l’objectif est évidemment de survivre face à cet environnement hostile et rempli de pièges. Une expérience qui a bien été accueillie jusqu’à présent puisque les retours sont plutôt positifs pendant cet accès anticipé.

Un accès anticipé qui va bientôt prendre fin : Merge Games, studio qui chapeaute l’aventure, a annoncé que Smalland: Survive the Wilds sortira le 7 décembre sur PlayStation 5, Xbox Series et donc sur PC dans sa version 1.0. En plus, bonne nouvelle : Just for Games a été approché pour être le distributeur de versions boîtes dans nos contrées. Une édition physique sera donc commercialisée sur console, le lendemain, le 8 décembre.