Des insectes géants en VR

Jeu de survie multijoueur façon Chéri, j’ai rétréci les gosses (ou Minimoys), le pitch de Smalland : Survive the Wilds pourrait effectivement nous faire penser à celui de Grounded. Pourtant, s’il est bien question de survivre dans un univers miniature et de construire une base, les deux se différencient par plusieurs mécaniques. Dans Smalland, on peut par exemple apprivoiser certains insectes, ou être dans l’obligation de faire attention à la météo. Une aventure que l’on peut d’ailleurs vivre jusqu’à 10 personnes et qui a suscité un réel intérêt sur Steam.

Maintenant disponible sur PC et consoles dans sa version définitive, le titre va avoir droit à une déclinaison en réalité virtuelle. Nommé tout sobrement Smalland : Survive the Wilds VR, le titre nous propose toujours de survivre, mais cette fois-ci à travers une épopée en solo avec une toute nouvelle histoire. Si l’on garde les mécaniques et le monde ouvert, il faudra cette fois-ci trouver une autre dynamique puisqu’il n’y aura personne pour vous aider.

Voir des insectes géants en VR vous tente ? Pas nous. Mais si c’est le cas de votre côté, sachez que le jeu sera disponible cet été 2024 au prix de 29.99€. Pour l’instant, seul le Meta Quest semble concerné, puisque prévu sur Meta Quest 2, Meta Quest 3 et Meta Quest Pro. Rien n’est dit qu’il s’agira d’une exclusivité définitive donc on imagine qu’il arrivera (au moins) sur Steam VR.