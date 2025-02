Le jeu de moto Monster Energy Supercross 25 sortira le 10 avril, voici du gameplay

L’aperçu de gameplay le plus rapide du monde

Cela faisait deux ans que la franchise Monster Energy Supercross n’avait pas donné signe de vie. Il faut dire que malgré les licences officielles, la série ne faisait pas franchement d’efforts pour se renouveler, autant sur le plan graphique que pour ses contenus. Cette année, Milestone veut tenter de corriger certains aspects, en basculant sur l’Unreal Engine 5. Gageons que cette passation soit positive pour le plan graphique, ce qui ne se verra pas suffisamment sur ce premier trailer de gameplay.

Il faut dire que cette bande-annonce ne dure que trente secondes et est entrecoupée de nombreux intertitres. Mais elle a le mérite d’apporter un premier aperçu tout en affirmant la volonté des développeurs de nous proposer « les pistes de supercross les plus précises à ce jour ». En plus de permettre de retrouver dès le jour du lancement, l’intégralité des pilotes, pistes et livrées de la saison 2025, on nous parle d’une nouvelle façon de modéliser les circuits, sans passer par la photogrammétrie;

Monster Energy Supercross 25 sera disponible à partir du 10 avril 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, et sera lancé 3 jours plus tôt pour son accès anticipé.