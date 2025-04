Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game : Voici 5 raisons de découvrir le nouveau jeu de course de Supercross

Un titre entièrement conçu sous Unreal Engine 5

Dans le but de franchir un réel gap graphique et technique sur PC et consoles, Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game est le premier épisode de la franchise tournant sous Unreal Engine 5 et ça saute aux yeux dès les premières minutes de jeu. Modélisation des circuits, du terrain, des pilotes et des motos, évolution de l’état du tracé et des ornières en fonction de la météo et au fur et à mesure de la course, animations plus détaillées et fluides… le rendu visuel global est impressionnant et nous immerge dans une ambiance next-gen et un show à l’américaine en permanence.

Qui plus est, ce changement de moteur a permis aux développeurs de s’amuser à créer de toutes pièces six niveaux en plein air. De Gold Ridge (Alaska) au Penn’s Steel (Pennsylvanie), en passant par le Geyser Field (Wyoming) et le Mont Rushmore (Dakota du Sud), ils sont parfaits pour s’accorder un très agréable moment d’évasion et de dépaysement à travers les États-Unis.

Une physique retravaillée pour un pilotage plus précis

Possible également grâce à ce passage à l’Unreal Engine 5, le gameplay de cette itération intègre une physique des deux-roues entièrement retravaillée. Dans quel but ? Nous donner la possibilité d’aborder chaque virage et contrôler notre véhicule dans les airs avec davantage de précision. Autrement dit, le pilotage gagne en réalisme mais, rassurez-vous, si vous n’êtes pas un habitué de ce genre d’expériences, un large panel d’aides à la conduite est présent pour que vous puissiez prendre du plaisir à rouler et effectuer des tricks quand vous en avez envie. Un moyen de rendre la simulation de Supercross accessible à toutes et tous en somme.

Une IA plus intelligente que jamais

Un peu à l’image de celle présente depuis plusieurs années dans les jeux MotoGP, Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game embarque une toute nouvelle IA dite « neurale » qui permet à tous les bots en piste de se comporter de manière plus intelligente, stratégique, voire imprévisible dans le bon sens du terme, en fonction des circonstances. Peu importe le niveau de difficulté que vous vous fixez, attendez-vous à vivre des courses plus disputées et spectaculaires que jamais dans l’histoire de la licence. Du holeshot jusqu’à la ligne d’arrivée, atteindre la plus haute marche du podium se joue souvent sur des détails.

Un mode Carrière flambant neuf

En profitant au maximum de cette année de conception supplémentaire, Milestone a pu imaginer une refonte complète du mode Carrière si cher à la saga. Pour espérer devenir la prochaine légende du Supercross, nous devons donc gravir les échelons des catégories « SMX Next » à « 450SX » en atteignant des objectifs divers et variés (terminer dans le top 10, battre son coéquipier…), sachant que chaque saison se découpe en quatre actes se concluant chacun par un événement « Climax » susceptible de bouleverser notre marche vers la gloire.

Autre ajout intéressant, un réseau social fictif nous laisse interagir avec des posts spécifiques en vue de se créer des amitiés ou rivalités avec nos concurrents et au risque de détériorer ou renforcer les relations professionnelles avec notre écurie. Sans surprise, plus la synergie avec notre staff est bonne, plus nous pouvons améliorer notre moto rapidement et efficacement. De plus, des courses annexes et épreuves « Rythm Attack » sur les tracés originaux mentionnés plus tôt viennent étoffer notre calendrier de temps en temps. C’est parfait pour s’entraîner sans prise de tête et respirer un coup avant d’enchainer sur la suite du championnat.

L’éditeur de personnalisation le plus abouti de la série

Enfin, notez que cet épisode possède l’éditeur de personnalisation le plus abouti de la franchise et ce n’est pas exagéré de notre part d’affirmer cela puisque, si nous pouvons élaborer nos circuits et casques comme avant, nous avons aussi l’opportunité de réaliser désormais nos propres livrées et équipements sur-mesure, patchs de pantalon inclus. Autant dire que les créateurs et créatrices en herbe risquent de passer pas mal d’heures dessus. Et si jamais vous estimez ne pas vraiment appartenir à ce groupe de joueurs et joueuses, pas de soucis, cela ne vous empêche pas de mettre en valeur leurs œuvres en les téléchargeant depuis le workshop in-game.

Si ce n’est pas déjà fait, nous espérons que cet article vous a donné la curiosité de découvrir Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game dès maintenant sur PC, via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series. Rappelons que, outre toutes les fonctionnalités évoquées ici, le cross-play est également supporté sur et entre chaque plateforme. Que demander de plus pour avoir envie de jouer à cet opus redéfinissant l’expérience Supercross proposée par la série de Milestone ? Découvrez-le dès maintenant sur le site officiel.