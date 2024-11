Le jeu d’aventure en monde ouvert Infinity Nikki enregistre 30 millions de préinscriptions et se dévoile un peu plus en vidéo

L’une des surprises de cette fin d’année ?

Avec son mode ouvert chatoyant et une aventure qui promet d’être toute mignonne, Infinity Nikki propose une recette qui semble convaincre pas mal de personnes. En témoigne les 30 millions de préinscriptions que le jeu enregistre aujourd’hui, en prenant en compte toutes les versions du titre sur PC, mobiles et PlayStation 5. Pour fêter cela, tous les préinscrits recevront quelques bonus ( 3 cristaux de résonite, 20 000 blings, 50 fils de pureté, 10 bubulles brillantes et 2 particules brillantes) lors du lancement du jeu, qui n’est pas encore précisé.

Cependant, grâce à un listing du pack de précommande sur le PlayStation Store, il se pourrait que le titre sorte le 5 décembre prochain. Une information à prendre avec des pincettes, puisque le studio n’a pas encore confirmé cela.

Mais en attendant d’en savoir plus sur l’arrivée du jeu, on a droit à une nouvelle vidéo assez complète qui fait le tour de ce que le jeu aura à proposer, c’est-à-dire de l’aventure, des animaux adorables, et plein de tenues aux pouvoirs différents à ramasser un peu partout pour accomplir tous les défis. Et si vous souhaitez en savoir plus, on vous redirige vers notre récent aperçu de cet Infinity Nikki.