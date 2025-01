Infinity Nikki prépare déjà sa version 1.2 et fera péter les feux d’artifice le 24 janvier

On reste dans l’esprit du nouvel An

Après la saison des étoiles filantes, place à celle des feux d’artifices, qui viennent fêter comme il se doit le nouvel An chinois. Avec la version 1.2, un nouveau festival prendra place dans le monde de Miraland et nos stylistes en herbe pourront voguer jusqu’aux îles Firework pour y découvrir tout plein de nouvelles choses, dont des nouvelles tenues (aussi bien gratuites que payantes). On découvre tout cela en vidéo, avec les tenues spéciales à obtenir.

Participer à tous les événements proposés au sein de cette saison vous permettra de faire le plein de récompenses, si vous arrivez à tout terminer d’ici le 25 février. On peut donc déjà deviner que la version 1.3 sera publiée dès le 26 février prochain.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Infinity Nikki, qui est disponible sur PC, PS5, iOS et Android, n’hésitez pas à consulter nos guides, comme ceux des emplacements des Etoiles de Chic.