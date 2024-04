Les « meilleurs » poissons d’avril dans l’industrie du jeu vidéo pour cette année 2024

Cyberpunk 2077, mais sur disquette

Si vous êtes un joueur PC qui a de la bouteille, vous avez probablement connu les disquettes, ancêtre des CD d’installation qui sont aujourd’hui eux-mêmes très rares. CD Projekt Red a décidé de jouer avec votre nostalgie en proposant une fausse version PC de Cyberpunk 2077 qui tient sur disquette. Ou plutôt sur plus de 97 000 disquettes, mémoire limitée oblige, ce qui vous demanderait plus de deux mois intensifs d’installation. Reste à voir si le jeu est capable de tourner sur Windows 95.

If you miss the good ol’ days when game installation was a true ritual, then you’ll love the limited Floppy Edition of Cyberpunk 2077! 🕹️ Wishlist now at https://t.co/ERqCf8eNj2 and be prepared for a truck delivery of 97,619 🚚⬅️💾 3.5” diskettes! More: https://t.co/qgHVzHjMF4 pic.twitter.com/BCcE2YTg9K — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) April 1, 2024

Pokémon Sleep lance sa scène esport

Des compétitions Pokémon, on en voit pour pas mal d’épisodes de la saga, mais pour Pokémon Sleep, c’est forcément plus compliqué. Pour ce poisson d’avril, The Pokémon Company a décidé de promouvoir un faux tournois du jeu Pokémon qui ne demande que dormir. S’il n’existait pas déjà des streams sur Twitch pour voir des gens dormir, on trouverait ça encore plus absurde. Mais la réalité dépasse déjà la fiction.

Palword et son dating sim

Même dans ses blagues, Palworld ne brille pas pour son originalité. Les spin-off dating sim de jeux populaires, c’est un peu la grande tradition pour le 1er avril, avec celui de Dead by Daylight qui est même devenu bien réel, ou encore celui d’Overwatch (ok, celui-ci était pour la Saint-Valentin). Sauf qu’ici, puisqu’il n’est pas seulement question d’aller draguer des humains, c’est forcément plus bizarre. Mais on ne juge les fétichismes de personne.

Honkai Star Rail fait son film de kaijus

Si vous voulez voir des gros monstres qui détruisent des cités, vous pouvez vous rendre au cinéma pour voir le nouveau film mettant en vedette Godzilla et Kong. Ou vous contenter de cette parodie de films de kaijus avec les mascottes et les monstres de Honkai Star Rail, le RPG gacha de HoyoVerse. Certainement une des blagues de la liste qui aura coûté le plus d’argent et de moyens. On apprécie l’effort. Un peu.

Dead Spicy n’est pas la suite attendue de Dead Space

Le studio Shift Up fait désormais parler de lui pour Stellar Blade, mais sa notoriété a surtout explosé via le marché mobile suite à la sortie de Goddess of Victory: Nikke. C’est ce dernier qui est au cœur d’une plaisanterie aujourd’hui, avec une fausse suite qui veut se la jouer Dead Space, du moins si Isaac Clarke était remplacé par une waifu aux airs d’Hatsune Miku.

Reynatis est le petit frère caché de The World Ends With You

These Reynatis x TWEWY crossover artworks are amazing! pic.twitter.com/pQPgsb8QWi — Rome (@RomeJRPG) April 1, 2024

Les ressemblances entre Kingdom Hearts et Reynatis, nouvel action-RPG de Furyu, ne manquent pas. Par conséquent, cela veut aussi dire que Reynatis ressemble à NEO: The World Ends With You (puisque ce dernier est un peu lié à la saga de Square Enix et Disney) et les deux studios derrière ces projets s’en sont amusés, avec un faux key art qui rassemble les deux titres avec merveilles, étant donné que les deux se déroulent dans un Tokyo surnaturel. L’année prochaine, on fait la même avec Kingdom Hearts IV ?

Le DLC que personne n’attendait pour Guilty Gear Strive

Arc System Works vient d’annoncer la saison 4 de Guilty Gear Strive, avec de nouveaux personnages à l’horizon. Malcolm Myers aurait pu être l’un d’eux, dans un monde où le studio n’aurait plus vraiment envie de vendre son nouveau Season Pass. Le personnage était apparu brièvement dans une scène et avait marqué les esprits de la communauté, au point de le demander en DLC. Plus pour la blague qu’autre chose, et heureusement, le studio s’est limité à cela.

Arma Reforger se la joue Small Soldiers

Le FPS Arma Reforger dépeint d’habitude un contexte sombre et violent, mais Bohemia Interactive a voulu apporte run peu de légèreté à son expérience avec un mode « Tiny Wars » où notre troupe est remplacée par des petits soldats qui jouent à la guerre dans une maison remplie de jouets d’enfants. Et, sans aucun second degré, c’est dommage de voir que ça ne se limite qu’à un poisson d’avril car on aurait presque envie d’y jouer.

Un WarioWare Granblue Fantasy plus psychédélique que jamais

Si Granblue Fantasy Versus: Rising était un party-game, il se serait appelé Fanblue Grantasy Rises: Versing. Et là aussi, on aurait presque envie d’y jouer même si la vidéo nous fait osciller entre rire et angoisse.

Nintendo Virtual Boy Pro, l’humour made IGN

Et si Nintendo se lançait à nouveau sur le marché de la réalité virtuelle, cette fois-ci avec sa Switch ? C’est ce qu’a imaginé le site IGN en publiant une fausse publicité qui montre à quoi pourraient ressembler les jeux Nintendo en VR. Et, à défaut d’être hilarante, la vidéo est en tout cas plutôt bien réalisée.

Un nouveau jeu Fort Boyard va sortir

Ah mince, elle est vraie cette information.

Si vous voulez d’autres vrais poissons d’avril, on vous conseille d’aller faire un tour chez Gematsu qui recense tous ceux de l’industrie. Nous, on se dit vivement demain.