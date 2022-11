L’aventure musicale Figment 2: Creed Valley sortira en février 2023

Après un premier Figment qui a su ravir le cœur des joueurs et de la presse, le studio danois revient avec une suite plus complète et plus aboutie. Nommée Figment 2: Creed Valley, celle-ci a déjà écopé d’un prologue gratuit début 2021 (toujours disponible), avant de rentrer dans un long silence. Le titre refait surface avec une bande-annonce et une période de sortie.

Une sortie au milieu des mastodontes

L’équipe de Bedtime Digital Games a décidé de loger son titre en plein mois de février, auprès des nombreuses autres grosses sorties. Quasiment six ans après la sortie du premier volet, Figment 2: Creed Valley dessine une proposition similaire avec un jeu d’aventure qui mélange résolution d’énigmes et affrontements rythmés à travers une direction artistique chatoyante et dessinée à la main. Tout un décor onirique que l’on pourra aussi découvrir sur consoles de salon puisque de nouvelles plateformes viennent d’être annoncées.

Figment 2: Creed Valley est attendu pour le mois de février 2023 sans date précise. Il sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC via Steam et l’Epic Games Store.