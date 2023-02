Figment 2: Creed Valley rappelle sa sortie fixée au 9 mars avec un trailer

En développement depuis plusieurs années, Figment 2: Creed Valley s’apprête à sortir sur PC et consoles. Le titre nous avait promis une arrivée en début d’année, et a été repoussé d’un petit mois pour se loger au mois de mars. Suite du très bon Figment, ce nouvel épisode nous rappelle que son arrivée approche avec une nouvelle bande-annonce toute en musique.

Un petit mois à attendre

Décrit comme une aventure musicale, le titre nous fait suivre un personnage qui va devoir combattre les cauchemars à travers des épreuves rythmiques. Les chansons nous expliquent pourquoi ils sont là, et l’on sera régulièrement confronté à des boss. Bien traduit en français à son lancement, le jeu sera également jouable en coopération locale, pour les amoureux et amoureuses des parties à deux dans le canapé.

Figment 2: Creed Valley est prévu pour le 09 mars 2023. Il sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC via Steam et l’Epic Games Store. Pour l’instant, il sera seulement disponible en numérique, aucune version physique n’étant prévue.