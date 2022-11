Figment 2: Creed Valley

Figment 2: Creed Valley est un jeu d'aventure développé et édité par Bedtime Digital Games. Jouable seul ou en coopération locale, ce titre invite les joueurs et les joueuses à suivre le périple de Dusty, symbole du courage de l'Esprit (humain), qui doit rétablir l'équilibre de la Boussole morale déréglé par les Cauchemars en résolvant des énigmes diverses et variées ainsi qu'en sortant victorieux de combats de boss rythmés.