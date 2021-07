L’adorable Button City arrivera sur consoles et PC le 10 août

Alors que le mois de juillet est déjà bien avancé, les regards se tournent vers août, où les studios devraient nous réserver pas mal de sorties. C’est le cas de Button City, un jeu d’aventure absolument tout mignon qui vient d’annoncer sa date de sortie sur consoles et PC. Ouvrez vos agendas.

Un jeu pour se relaxer

Développé par l’équipe de Subliminal Games, studio fondé en 2012 par un couple de joueurs, Button City est un titre adorable qui nous fait incarner Fenouil, un renard timide qui vient d’emménager en ville. Après avoir découvert la salle d’arcade, celui-ci va se faire de nouveaux compagnons et va s’embarquer dans une aventure où il doit sauver Button City à travers une aventure colorée et en low poly remplie de couleurs.

Les premières images parlent d’elles-mêmes, l’histoire s’annonce particulièrement charmante et n’hésitera pas à mettre en avant des thèmes forts comme l’amitié et la communauté. Le monde s’inspire des années 90 avec des personnages mignons, des quêtes à accompagner, des jeux d’arcade à réaliser et des objets à débloquer pour se vêtir de nouveaux costumes ou encore décorer notre chambre.

La sortie de Button City est désormais fixée au 10 août 2021 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch. Des versions PS4 et Xbox One sont aussi en développement mais arriveront plus tard.