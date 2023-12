L’acteur James McCaffrey, voix iconique de Max Payne, est décédé

Une voix indissociable de Remedy

On espérait l’entendre à l’occasion du remake des premiers jeux Max Payne, mais ce ne sera malheureusement pas le cas. La nouvelle a évidemment de quoi attrister ses collaborateurs les plus proches, à commencer par Remedy qui a laissé un message en hommage à l’acteur :

« Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de notre ami et collaborateur bien-aimé James McCaffrey, la voix emblématique de Max Payne et Alex Casey. Son talent remarquable a non seulement donné vie à nos personnages, mais a également eu un impact durable sur notre communauté. Nos pensées vont à sa famille en cette période de deuil. »

Sam Lake, directeur de ce même studio, a lui aussi adressé un message pour le disparu :

« J’ai le cœur brisé d’apprendre la triste nouvelle du décès de James McCaffrey. Nous avons travaillé ensemble pendant plus de 25 ans. C’était un homme charmant et un ami cher. Il était un élément clé de la famille Remedy. C’était un acteur brillant. Personne ne pouvait faire mieux que lui. James était Max Payne, Thomas Zane, Zachariah Trench et enfin Alex Casey. J’ai eu l’honneur de partager avec lui le rôle de Max Payne et celui de Casey. C’était une joie de travailler avec lui. Je chérirai sa mémoire et il me manque. Mes plus sincères condoléances à sa famille. Repose en paix, Jim. »

Nos pensées vont à la famille du défunt et à ses proches.