Le dernier patch d’Alan Wake 2 permet de diminuer l’intensité des jump scares

Merci de penser à notre petit cœur Remedy

Alan Wake 2 vient de recevoir son patch 1.15 sur toutes les plateformes, et celui-ci ajoute notamment une option qui va diminuer l’intensité de ces flashs lumineux et horrifiques qui peuvent survenir à l’écran. Vous pouvez aussi bien réduire le flash en lui-même que le son de ce dernier, ce qui permettra sans doute à un peu plus de personnes de s’essayer au jeu sans avoir peur que leur cœur lâche, et plus d’accessibilité, c’est toujours plus agréable. Notez qu’il s’agit d’une option tout à fait facultative.

La mise à jour ajoute également la possibilité de choisir le chapitre auquel vous voulez jouer. Vous ne conserverez pas votre équipement en revenant dans un chapitre, puisque vous aurez droit à une sauvegarde prédéfinie (mais cela n’effacera pas vos sauvegardes manuelles dans ces chapitres). Ce patch corrige évidemment plein des bugs au passage, et le patch note complet est à retrouver sur le site officiel du jeu.

Alan Wake II est disponible sur PC via l’Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series.