Le remake des deux premiers Max Payne entre en production chez Remedy

Le développement avance bien

Max Payne et Max Payne 2: The Fall of Max Payne vont bientôt revoir le jour sous un seul et même remake, avec le moteur maison de Remedy, Northlight. Ce projet est annoncé depuis un moment au sein du studio, mais Remedy était trop occupé sur la suite des aventures de l’écrivain maudit pour que le remake avance à pas de géant. Le dernier bilan financier du groupe vient cependant nous apprendre que ce remake vient tout juste de passer dans sa phase de production :

« Nous avons gagné en clarté sur le style et l’échelle du jeu, et nous disposons d’une équipe exceptionnellement bien organisée qui y travaille. Avec tout cela, nous sommes enthousiasmés par le projet et son succès futur. »

Ce qui veut dire que l’on peut s’attendre à ce que ce remake soit le prochain titre à sortir chez Remedy, sauf si le spin-off de Control avancent plus rapidement que lui. Pour rappel, ce remake sera aussi édité par Rockstar Games mais c’est bien Remedy qui développe le jeu. Maintenant qu’il est entré en phase de production, on peut espérer voir quelques images de ce projet d’ici les prochains mois, même si sa sortie n’est pas du tout proche.