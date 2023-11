Cela faisait plus de 10 ans que les joueurs et joueuses attendaient une suite au très bon Alan Wake. Devenu culte avec le temps, le jeu d’aventure horrifique a marqué les esprits, avec son personnage principal tiraillé et sa très bonne écriture. Voici que l’on nous propose Alan Wake 2, une suite plus ambitieuse, maintenant disponible depuis quelques semaines sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Et sans surprise, on tient ici un excellent titre. On vous en parle dans cette vidéo.

