Ecriture terminée

Sorti fin octobre, Alan Wake 2 a été particulièrement bien reçu. Malgré toute la polémique autour de l’absence de version physique, le jeu d’horreur narratif a su proposer une aventure prenante, aidée par une écriture d’une extrême justesse. Teasé il y a quelques jours, le mode New Game Plus vient d’être confirmé et a présenté ses détails et sa date de déploiement.

Nommée « The Final Draft », cette mise à jour ultime apportera donc la nouvelle partie plus mais également une toute nouvelle fin inédite qui ne manquera pas de déclencher spéculations et théories parmi les fans. On y retrouvera également de nouvelles pistes de lore sous forme de vidéos et de pages de manuscrits. Tout cela se fera via une mise à jour gratuite qui sera déployée ce 11 décembre, donc ce lundi.

New Game Plus update for #AlanWake2 will be released on next Monday! 🔦 New ending

🔫 Retain all unlocked weapons, Charms and upgrades

😈 New Nightmare difficulty level

📚 New Manuscript pages and video content Read the blog post for more details: https://t.co/JMoFGxn5Ux pic.twitter.com/F3v4sdYhIB — Alan Wake 2 (@alanwake) December 8, 2023

Pour accéder au mode New Game Plus, il faudra avoir terminé une première partie puis il sera possible de conserver toutes les armes et autres améliorations. Un nouveau mode de difficulté Cauchemar sera également implanté, en plus d’une promesse d’améliorations des performances et de corrections de bugs.

On rappelle qu’Alan Wake II est disponible sur PC via l’Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series. Le titre a d’ailleurs remporté plusieurs récompenses aux Game Awards, notamment le prix de la meilleure direction, de la meilleure narration et de la meilleure direction artistique.