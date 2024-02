Alan Wake 2 réalise le meilleur lancement pour un jeu Remedy avec plus de 1,3 millions de ventes

Control dépassé d’ici quelques années ?

Les chiffres présentés aujourd’hui par Remedy s’arrêtent au début de ce mois de février et font état de 1,3 millions de ventes pour Alan Wake 2, qui fait donc mieux que Control ou les autres jeux du studio sur un même laps de temps. C’est 300 000 unités vendues en plus par rapport au 31 décembre dernier.

Selon les indications de Tero Virtala, PDG du studio, le jeu aurait déjà remboursé « une partie significative des dépenses liées au développement et au marketing », ce qui laisse penser que le titre devrait finalement rentrer dans ses frais. De là à savoir s’il dépassera Control et ses 4 millions de copies vendues, c’est une autre histoire. Remedy s’attend en tout cas à ce que le jeu continue à se vendre sur la durée, surtout avec l’arrivée de deux DLC majeurs, d’ores et déjà annoncés.

Nul doute qu’il parviendrait à faire gonfler ses chiffres de ventes avec une version physique, mais cela ne semble toujours pas être au programme.