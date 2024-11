L’absence de modération de Steam sur le contenu haineux est pointée du doigt par un sénateur américain

Steam enfin sous surveillance

C’est tout d’abord l’association Anti-Defamation League qui s’est penchée sur le cas de Steam, en étudiant de près la plateforme afin d’y trouver plus d’un million d’utilisateurs et 100 000 groupes faisant référence à du contenu haineux, du nazisme en passant par l’antisémitisme, la suprématie blanche ou encore la transphobie et l’homophobie. Si l’Anti-Defamation League est aujourd’hui très critiquée sur certaines prises de position concernant le conflit israelo-palestinien, la publication de l’enquête a tout de même attiré l’attention du sénateur américain Mark Warner, comme le rapporte The Verge.

Warner a ainsi adressé une lettre à Gabe Newell afin de discuter du sujet, en rappelant au patron de Steam que ce n’est pas la première fois que la plateforme est rappelée à l’ordre sur son laxisme concernant la modération :

« En 2022, Valve a reçu une lettre du Sénat identifiant une activité presque identique sur votre plateforme, et pourtant, deux ans plus tard, Valve a choisi de continuer son absence de modération qui favoriser certains utilisateurs à produire et à prolonger une rhétorique dérangeante et violente plutôt que de créer un espace sain où tous les utilisateurs peuvent être accueillis sur la plateforme. »

Le sénateur estime qu’en tant que leader sur le marché dans lequel est ancré Steam, la plateforme a les ressources nécessaires et le devoir de trouver des solutions pour endiguer ce problème :

« Valve doit aligner ses pratiques de modération de contenu sur les normes de l’industrie ou faire face à un examen plus approfondi de la part du gouvernement fédéral pour sa complicité en permettant à des groupes haineux de se rassembler et de se livrer à des activités qui mettent sans aucun doute les Américains en danger. »

La lettre se termine sur une série de questions à laquelle Gabe Newell doit répondre avant le 13 décembre, sous peine de voir le sénateur examiner encore plus en détails le laxisme de Steam à ce sujet.