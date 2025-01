Rise of the Ronin dégainera sa version PC en mars prochain

La version Steam présente toutes ses nouveautés

Sorti le 22 mars 2024 uniquement sur PS5, Rise of the Ronin n’attendra même pas de souffler sa première bougie pour aller chercher un nouveau public. Koei Tecmo vient d’annoncer avec une nouvelle bande-annonce que son jeu sera disponible sur Steam dès le 11 mars prochain. Une grosse semaine avant d’aller se confronter à Assassin’s Creed Shadows, ce qui est somme toute courageux.

Au menu de cette version PC de Rise of the Ronin, on y retrouvera le support pour les écrans ultra-larges avec une résolution pouvant monter jusqu’à 8K, un framerate maximum à 120 images par seconde, le support DLSS, du FSR et du ray-tracing dans tous les sens. En bref, si vous avez la machine qui va avec, Rise of the Ronin affichera ici sa plus belle version, et il en avait bien besoin étant donné ses performances discutables sur console.

