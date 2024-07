Rise of the Ronin : Une démo est maintenant disponible sur PS5 pour le dernier jeu de Team Ninja

Découvrez le début du jeu dès maintenant

Même si Rise of the Ronin s’est bien débrouillé dans les charts, du moins pour un jeu de Team Ninja, peut-être aurait-il fallu commencer par là. Publier une démo après le lancement du jeu peut toujours relancer les ventes histoire de créer un deuxième temps fort dans la vie d’un jeu, mais on pense qu’il aurait aussi pu profiter d’un essai gratuit avant sa sortie pour s’assurer un lancement encore plus réussi.

Vous pouvez en tout cas vous rendre dès à présent sur le PlayStation Store pour télécharger la démo de Rise of the Ronin sur PS5. Cet essai gratuit permet de découvrir le tout début du jeu jusqu’au combat contre le boss Gonzo. Vous pourrez ensuite transférer votre progression sur le jeu final si vous succombez au charme du titre. Et si vous hésitez toujours, n’hésitez pas à consulter notre test complet.

Un point sur les choix pris par la communauté

Dans le même temps, le studio a aussi fait le point sur les statistiques concernant les choix à prendre dans Rise of the Ronin. Le jeu offre en effet la possibilité d’effectuer des décisions cruciales durant l’aventure, qui peuvent changer le cours d’une mission. Attention, ces statistiques ne s’adressent évidemment qu’à celles et ceux qui ont terminé le jeu, puisqu’elles sont remplies de spoilers.

On apprend par exemple que 65 % des personnes ont préféré épargner Gonzo plutôt que de l’abattre, tandis que 62 % de la communauté s’est rangée du côté du shogunat aux dépends de la force anti-shogunat. 30% des personnes ont rangé leur katana le temps de démarrer une romance avec l’un des PNJ du jeu, et 16% de bonnes âmes sont allées récupérer 100 chats errants (bravo à ces champions et championnes). Pour ce qui est du niveau de difficulté, 51% sont restés dans le mode normal du jeu tandis que 36% ont préféré abaisser le challenge.

Rise of the Ronin est disponible en exclusivité sur PlayStation 5.