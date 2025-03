Rise of the Ronin sort aujourd’hui sur Steam, avec quelques soucis techniques déjà pointés du doigt

Team Ninja se prépare à dégainer un patch

Avec cette version PC de Rise of the Ronin qui sort aujourd’hui, Koei Tecmo a voulu mettre les petits plats dans les grands en incorporant quelques fonctionnalités attendues pour ce portage, comme du ray-tracing, une résolution pouvant aller jusqu’à 8K, la compatibilité avec les écrans ultra-larges, le support du DLSS et du FSR et tout un environnement adapté aux contrôles sur PC avec le combo caliver/souris.

Des efforts appréciables, qui sont cependant un peu mis au second plan au lancement de cette version Steam à cause de nombreux soucis techniques. Comme bon nombre de portages PC, celui de Rise of the Ronin souffre d’instabilités qui ont fait l’objet de plusieurs évaluations négatives.

Koei Tecmo et Team Ninja ont vite réagi aux critiques en publiant un message qui reconnaît certains des problèmes, comme le fait que la configuration en Ultra n’est pas optimale et que le cap à 120 images par seconde peut engendrer des ralentissements. Un patch est donc d’ores et déjà en préparation pour venir corriger ces erreurs au plus vite.

Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test complet de Rise of the Ronin.