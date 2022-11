La série The Witcher: Blood Origin se paye un nouveau teaser

Les fans de la série The Witcher ne se sont probablement toujours pas remis du départ de Henry Cavill, qui quittera le show prochainement afin de laisser ses épées et son médaillon à Liam Hemsworth dans la saison 4. Mais avant que l’on assiste à ce changement plutôt brutal, car Cavill portait tout de même la série sur ses épaules, il nous reste encore la saison 3 à découvrir ainsi que la série préquelle, The Witcher: Blood Origin (ou The Witcher: L’héritage du sang en bon français), qui arrivera à la toute fin de cette année. On en découvre aujourd’hui un peu plus sur cette dernière.

Une mini-série pour capitaliser sur la licence

1 200 ans avant Geralt de Riv, naissait le tout premier sorceleur. La série spin-off The Witcher : L'héritage du sang, avec Michelle Yeoh, le 25 décembre. pic.twitter.com/goqeBAuwye — Netflix France (@NetflixFR) November 10, 2022

Un nouveau teaser a donc été partagée pour cette série dont les événements se dérouleront 1 200 ans avant les aventures de Geralt. Ce nouvel aperçu se montre toujours aussi cryptique, donc difficile de savoir vraiment ce qui va nous attendre dans le show, en dehors de la Conjonction des Sphères et de la naissance du premier Sorceleur. Ce teaser permet au moins de bien mettre en avant le personnage incarné par Michelle Yeoh, la star du programme.

The Witcher: Blood Origin sera diffusée sur Netflix dès le 25 décembre 2022 et comptera 4 épisodes seulement. Quant à la saison 3 de The Witcher, elle arrivera dans le courant de l’été 2023.