Accueil » Actualités » The Witcher : La saison 3 de la série Netflix sortira à l’été 2023, et Blood Origins arrivera à ce Noël

Netflix organisait aujourd’hui son propre show annuel rempli d’annonces, le Tudum 2022. C’était donc l’occasion pour le géant de la SVOD de nous parler très brièvement de la série The Witcher, mais aussi de sa préquelle Blood Origin qui entend nous présenter la Conjonction des Sphères et la création du tout premier sorceleur. On s’attendait à ne pas voir de nouvelles images, étant donné que le tournage de la saison 3 de The Witcher vient de se terminer, mais on a tout de même eu quelques précisions côté calendrier.

Double dose de The Witcher sur Netflix

La première bonne nouvelle pour celles et ceux qui attendent de retrouver Henry Cavill dans la peau de Geralt, c’est que la saison 3 de la série The Witcher sera diffusée lors de l’été 2023. Certes, aucune date plus précise n’a été partagée, mais sachant que l’on a l’habitude de voir la série sortir ses saisons en décembre, on peut déjà être soulagé de se dire qu’il ne faudra pas attendre décembre 2023.

Mais si vous souhaitez votre dose de The Witcher sur Netflix pour le mois de décembre à venir, pas de panique. Le Tudum 2022 nous a aussi permis d’apprendre que la série The Witcher: Blood Origins sortira bien cette année, et plus précisément le 25 décembre 2022. Un beau petit cadeau de Noël, du moins on l’espère et on croise les doigts pour que la série soit réussie.