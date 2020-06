La Saga GTA est désormais disponible chez Third Editions

S’il est une licence américaine qui a su durablement marquer plusieurs générations, c’est bien GTA (Grand Theft Auto). Et, en cette journée, nous avons le plaisir de voir La Saga GTA, le nouveau livre de Third Editions être proposé à la vente. Très appréciée, la franchise se trouve désormais traitée dans un ouvrage qui va l’analyser sous toutes ses coutures. A la plume, on retrouve Mathieu Lallart, dont c’est le premier écrit chez l’éditeur.

Un livre aussi fou que Trevor ?

Déjà, notons que cette sortie ne se fait pas seule. En effet, le livre sort en même temps qu’un autre ouvrage décryptant La Saga Red Dead. Par ailleurs, ce duo se présente aussi avec une édition coffret, regroupant les deux sorties. De quoi faire plaisir à nombre de fans du studio Rockstar.

Mais que nous réserve donc ce bouquin ? Dans son format 160*240 et fort de ses 216 pages, le livre de Mathieu Lallart offre un regard critique sur l’évolution technique et artistique de la licence, tout en analysant les aspects ludiques et les thématiques qui y sont présentes. Bien entendu, un tel exercice ne peut être mené sans passer au crible d’autres prismes tels que le cinéma ou l’histoire des USA, rien que ça. C’est donc un livre complet et précis qui nous attend du côté de chez Third.

Niveau édition, la couverture de l’ouvrage sera cartonnée, avec une édition standard à 24,90€ et une édition « First Print » proposée au prix de 29,90€. Cette seconde édition sera, également, accompagnée d’un ex-libris et de la version numérique de l’écrit. Évidemment, la double jaquette est aussi de la partie.

Au sein de notre équipe, il ne fait aucun doute que nous allons craquer pour ce livre, mais qu’en est-il de vous ? Allez-vous également le dévorer de page en page ?