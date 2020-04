La Mer Éclatée : Notre avis sur le tome 2 de Bragelonne

Il y a un peu moins d’un mois, nous vous parlions de La Moitié d’un Roi, le premier volet de la trilogie de La Mer Éclatée de Joe Abercrombie. Aujourd’hui, nous vous parlons du second volume, intitulé La Moitié d’un Monde. Dans la même veine que notre précédent article, il s’agit ici d’un article sur la réédition. C’est donc l’occasion pour vous de (re)découvrir le roman à l’origine paru en 2015.

Dans cette suite, c’est l’occasion pour les lecteurs de découvrir le monde dépeint dans le précédent tome d’un point de vue totalement différent. C’est un changement bienvenu pour cette œuvre, qui peut ainsi facilement renouveler son intérêt. Rester à voir si ce changement de regard apporte réellement un plus à l’univers dans sa globalité ou non.

Alors, cette réédition signée Bragelonne vaut-elle le coup pour ceux qui avaient loupé le titre à sa sortie ? Allons voir cela immédiatement ! Cramponnez-vous bien moussaillons, nous partons en mer.

Une suite logique, d’un autre point de vue

Qui dit changement de point de vue dit au revoir Yarvi. Cette fois-ci, le lecteur pourra suivre Epine Bathu, une jeune femme cherchant à rejoindre l’armée du Gettland. Au cours de l’entraînement, cette dernière va malencontreusement tuer son opposant, la mettant ainsi dans une situation bien délicate. Tout d’abord accusée de meurtre, elle va être sauvée de justesse par le ministre Yarvi qu’elle décide alors de rejoindre. Car oui, Yarvi a beau ne plus être le personnage central, ce dernier est toujours présent tout au long de l’intrigue, en second plan.

Si les personnages changent, l’histoire quant elle poursuit son petit bonhomme de chemin. L’accent est ici mis sur les territoires du sud, avec toujours une petite carte pour nous représenter le tout. C’est une illustration bienvenue puisque, nous vous le rappelons, les descriptions fournies par l’auteur sont parfois un peu délicates à s’imaginer. Malgré tout, Joe Abercrombie montre une nouvelle fois toute l’efficacité de son écriture, avec un champ lexical varié et un usage de la langue précis plus complexe que ce que l’on a l’habitude de lire.

Bien entendu, et comme je le disais ci-haut, on retrouve toujours Yarvi. Ce dernier montre de nouvelles facettes de sa personnalité à mesure que nous suivons Epine et son évolution dans cet univers singulier. De son côté, la jeune femme qui prend la première place dans ce récit suit un cheminement plutôt classique pour une héroïne : elle commence de loin, évoluant au fil des épreuves pour finalement figurer parmi les grandes puissances en action dans le récit. Cette dernière est, par ailleurs, bien plus attrayante à suivre et plus attachante que le ministre. On retrouve également Brand, un homme attachant mais au développement moins intéressant.

Ensuite, l’histoire de ce second tome tourne plutôt pas mal autour de la religion, avec un conflit imminent entre les adeptes du culte de la divinité unique et les amoureux des Grands Dieux et des petites divinités. Au cours de ce second livre, c’est donc toute la mise en place d’une guerre inévitable qui nous est présentée ainsi que les jeux d’alliances et de pouvoir qui ont lieu. On en apprend également un peu plus sur certains thèmes évoqués dans le premier volume, mais rien de bien folichon non plus. Le gros point positif, c’est que l’on est tenu au courant de ce qu’il se passe dans les autres régions, offrant ainsi une vision globale de ce qui sera la suite.

Faut-il craquer pour le tome 2 de La Mer Éclatée ?

Dès lors, ce second tome dans la trilogie de La Mer Éclatée a tout d’une excellente suite. Cependant, il faut quand même souligner le fait que le schéma narratif de cette suite est quasi-identique à celui du premier volume. Epine part en mer, vit des aventures et devient plus forte. Une fois cela fait, elle revient prête à accomplir tout ce qu’elle souhaite. Ce n’est pas mauvais en soit, mais cela amène un sentiment de répétition entre les deux livres. Après tout, changer de personnages ne suffit pas à faire une excellente suite.

En outre, les péripéties d’Epine sont moins tumultueuses que celles de Yarvi, La Moitié d’un Monde ayant alors un petit goût de moins bon. Le livre n’est pas mauvais en soit, il est juste un peu en-deçà de son prédécesseur, même si l’héroïne est ici plus attachante que son homologue. Bref, un petit peu plus d’action n’aurait pas été de trop dans ce second tome.

Ainsi, on peut dire que La Moitié d’un Monde nous amène un protagoniste plus intéressant, mais dans une histoire moins palpitante. Le schéma narratif très semblable entre les deux tomes peut susciter un questionnement sur ce que l’auteur voulait proposer, mais ce dernier le fait toujours avec une plume irréprochable. La lecture est donc très agréable et devrait plaire à tous ceux qui ont apprécié le précédent volume mais reste encore à voir ce que le troisième tome de La Mer Éclatée nous réserve !