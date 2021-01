Koei Tecmo partage les chiffres de vente du dernier Hyrule Warriors et d’Atelier Ryza 2

A l’occasion de son dernier bilan financier, Koei Tecmo a partagé les chiffres de ventes de ces derniers titres sortis récemment. Même si l’éditeur n’est pas le plus prolifique sur le marché, le succès de ses récentes productions permettent d’afficher un troisième trimestre très convenable, notamment grâce à Hyrule Warriors : L’Ere du Fléau.

L’éditeur porté par Hyrule Warriors

Peu après la sortie du spin-off de Zelda: Breath of the Wild, on apprenait que 3 millions de copies avaient été écoulées pour le jeu, ce qui le classait ainsi comme le musou le plus vendu. Le titre continue son ascension vers le sommet puisque Koei Tecmo annonce qu’il s’est vendu à 3,5 millions d’exemplaires en tout.

Dans le reste du catalogue de l’éditeur, on ne trouvera évidemment aucun titre aussi fort que celui-là, mais on note tout de même la performance d’Atelier Ryza 2, qui s’est vendu à 220 000 exemplaires alors qu’il n’est sorti qu’en Asie pour le moment (il arrivera le 29 janvier chez nous). Rappelons que le premier épisode avait atteint le chiffre de 420 000 ventes en mai dernier, ce qui veut dire que ce second opus à des chances de le surpasser.

Parmi les autres titres, on notera que l’extension Diplomacy and Strategy de Romance of the Three Kingdoms XIV a trouvé 100 000 acquéreurs durant cette période, tandis que Nioh 2 annonce avoir vendu 1,4 millions d’exemplaires depuis sa sortie.