Atelier Ryza 2, où le trouver au meilleur prix ?

Faisant suite à Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout, Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy nous proposera une toute nouvelle histoire qui ne nécessitera pas forcément d’avoir joué au premier opus pour l’apprécier. Ce nouvel épisode promet d’être dans la continuité de la saga, avec des combats spectaculaires, des personnages attachants et de l’alchimie en pagaille. Voici où trouver Atelier Ryza 2 au meilleur prix.

Où trouver Atelier Ryza 2 à la vente ?

 

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix, juste ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Atelier Ryza 2 est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que celui-ci est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

  On remarque que le titre est disponible chez Auchan pour 49,99€ à la fois sur Switch et sur PlayStation 4, tandis que les autres affichent un tarif un peu plus élevé.

Notez que cette suite, contrairement au premier épisode, possède des sous-titres français, ce qui permettra à un nouveau public de découvrir la saga. Pour ceux qui préfèrent Amazon, le titre est aussi disponible chez eux pour 59,99€.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy sera disponible sur PC, PS4, PS5 (via une mise à jour gratuite) et Switch dès le 29 janvier prochain.