Kirby’s Return to Dream Land Deluxe fait le plein de mini-jeux en vidéo

L’horizon 2023 pour Nintendo n’est pas encore tout à fait clair, mais cette première partie de l’année démarre sur les chapeaux de roues. En attendant le rouleau compresseur qu’est The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Fire Emblem Engage a déjà fait les beaux jours de l’éditeur, qui s’apprête aussi à faire un bon mois de février avec la sortie de Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, un jeu qui intervient dans le cadre des festivités du trentième anniversaire du héros tout rond et tout rose. Afin de nous présenter les spécificités du titre, Nintendo dévoile aujourd’hui une nouvelle vidéo qui se concentre sur les nombreux mini-jeux à faire entre amis.

Un parc d’attractions à apprécier à plusieurs

Bienvenue à Merry Magoland, le lieu parfait pour affronter ses amis dans des tas d’activités jouables jusqu’à quatre. Sous ses décors de parc d’attractions, cet environnement vous permettra de jouer à plusieurs en local ou en ligne, en participant aux mini-jeux compris dans le titre, et qui sont ici illustrées dans ce dernier trailer.

En effectuant ces mini-jeux, vous obtiendrez des récompenses et vous pourrez vous rendre à la boutique de souvenirs pour y trouver des masques à acheter afin de personnaliser les différents protagonistes.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe sortira le 24 février 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.