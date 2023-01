L’année 2022 aura bien été remplie pour la Nintendo Switch avec la sortie de jeux très attendus comme Splatoon 3, Xenoblade Chronicles 3 ou encore Bayonetta 3 (oui, ça fait beaucoup de 3). 2023 devrait être du même acabit même si en dehors de deux ou trois titres phares, Nintendo n’a pas encore révélé le planning complet de ses sorties à venir pour cette année.

Pendant que l’on attend un éventuel Nintendo Direct en ce début d’année, on vous liste ici toutes les exclusivités Switch à venir en 2023 et au-delà. Il s’agit ici de projets déjà annoncés, dont certains peuvent aussi sortir sur PC ou plus tard sur d’autres machines, mais qui arriveront sur consoles en premier sur la machine de Nintendo. Cette liste n’est pas exhaustive et ne comprend pas la ribambelle de jeux indépendants à venir, mais elle s’attarde sur des titres à ne pas manquer ou sur des petites curiosités qui mériteront sans doute le détour.

Fire Emblem Engage

Editeur / Développeur : Nintendo / Intelligent Systems

: Nintendo / Intelligent Systems Plateforme : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Date de sortie : 20 janvier 2023

Annoncé lors du Nintendo Direct diffusé en septembre 2022, Fire Emblem Engage est la première sortie majeure de la société japonaise en 2023. Prévu pour débarquer en exclusivité sur Switch, ce nouvel opus promet de revenir à une formule différente et plus classique que celle proposée il y a moins de quatre ans par Fire Emblem : Three Houses qui a pourtant rencontré un énorme succès critique et commercial.

Dans cet épisode toujours orienté RPG tactique, les développeurs d’Intelligent Systems nous inviteront à suivre les aventures d’Alear en version masculine ou féminine, au choix. Le personnage est présenté comme un guerrier issu d’une famille de dragons, chargé de sauver le continent d’Elyos du retour d’une menace venue du passé, le dragon déchu Sombron, après un très long sommeil d’environ mille ans. Pour y parvenir, Alear pourra notamment compter sur les Emblèmes, des anneaux lui permettant de faire appel aux pouvoirs d’anciens personnages de la saga tels que Marth, Celica ou encore Corrin au combat.

Blanc

Editeur / Développeur : Gearbox Publishing / Casus Ludi

: Gearbox Publishing / Casus Ludi Plateforme : PC – Nintendo Switch

: PC – Nintendo Switch Date de sortie : 14 février 2023

Dès son apparition lors du Nintendo Direct Mini Partner Showcase diffusé en juin 2022, Blanc est immédiatement devenue une pépite indépendante à suivre de très près. Conçu par le studio indépendant Casus Ludi basé à Nantes, ce titre devrait notamment s’appuyer sur sa direction artistique toute mignonne et entièrement en noir et blanc pour faire chavirer le cœur du public.

Jouable aussi bien en solo qu’en coopération locale ou en ligne à deux joueurs, joueuses, le jeu d’aventure en 3D nous proposera de suivre le périple d’un louveteau et d’un faon décidant de faire équipe afin de survivre à une tempête de neige qui les a malheureusement séparés de leurs familles. Pour progresser, il faudra donc réussir à tirer intelligemment parti du gameplay de chaque animal. Notez également que cette expérience sera dépourvue de textes, les développeurs ayant décidé de raconter l’histoire uniquement par le biais d’images et de sons.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Editeur / Développeur : Nintendo / HAL Laboratory

: Nintendo / HAL Laboratory Plateforme : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Date de sortie : 24 février 2023

Moins d’un an après nous avoir gratifiés d’un très bon platformer en 3D façon Super Mario Odyssey et d’un party game multijoueur sympathique mais vite oublié avec respectivement Kirby et le Monde Oublié et Kirby’s Dream Buffet, HAL Laboratory est déjà de retour aux affaires avec Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, un « remake » de Kirby’s Adventure sorti sur Wii en 2011.

Annoncé en septembre 2022 dans le cadre du 30e anniversaire de la célèbre petite boule rose, ce titre jouable jusqu’à quatre joueurs et joueuses en coopération locale uniquement reprendra le concept d’origine tout en le modernisant et l’adaptant à la Switch. Au programme des nouveautés, Kirby sera notamment capable de se transformer en robot avec le pouvoir Méca et des mini-jeux seront intégrés en plus de l’aventure principale comme la Chasse au tome de Magolor, Kirby Samouraï, Course Crash ou encore Passe la Bombe.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Editeur / Développeur : Nintendo / PlatinumGames

: Nintendo / PlatinumGames Plateforme : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Date de sortie : 17 mars 2023

Officialisé pendant la cérémonie des Game Awards 2022, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon est un jeu qui a divisé le public aussitôt qu’il a été annoncé. Prévu pour sortir seulement quelques mois après un Bayonetta 3 qui n’a pas forcément convaincu tout le monde malgré des qualités évidentes, ce titre dénote complètement des différents opus de la série par son expérience, orientée action-aventure, sa direction artistique mignonne et son ambiance poétique à souhait.

Côté histoire, ce préquel nous invitera à suivre le périple de la sorcière Cereza durant ses très jeunes années. Accompagnée de Chouchou, son tout premier démon, elle devra explorer la forêt interdite d’Avalon afin de trouver le pouvoir qui lui permettra de sauver sa mère. Rendez-vous d’ici quelques semaines pour découvrir si PlatinumGames et Nintendo ont eu raison ou non de s’engager dans une formule de ce genre pour l’une de ses franchises phares.

Have a Nice Death

Editeur / Développeur : Gearbox Publishing / Magic Design Studios

: Gearbox Publishing / Magic Design Studios Plateforme : 22 mars 2023

: 22 mars 2023 Date de sortie : PC – Nintendo Switch

Autre production indépendante qui devrait faire sensation avec Blanc sur Switch en ce début d’année 2023, c’est sans aucun doute Have a Nice Death. Lancé en accès anticipé en mars 2022, le rogue-lite en 2D français de Magic Design Studios sortira dans sa version complète d’ici la fin de ce premier trimestre. Toutefois, il est important de rappeler ici que l’ambiance sera radicalement différente de celle proposée par l’entreprise nantaise.

En effet, le titre montpelliérain nous invitera à y incarner la Mort. N’étant plus que l’ombre d’elle-même et au bord du burn out après avoir confié trop de responsabilités et de pouvoir à ses employés, celle-ci est contrainte de remettre sa Cape et reprendre sa Faux pour faire le ménage dans sa propre boîte en usant de la manière forte. Au programme, un gameplay fluide, fun et nerveux ainsi qu’un univers à la fois glauque et complètement décalé.

Fitness Boxing Fist of the North Star

Editeur / Développeur : Imagineer

: Imagineer Plateforme : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Date de sortie : Mars 2023

Parmi toutes les sorties prévues sur Switch en 2023, Fitness Boxing Fist of the North Star est de très loin celle qui mérite le plus le statut d’OVNI tant son annonce a surpris son monde durant le Nintendo Direct diffusé en septembre 2022.

Pour ceux et celles qui seraient passés à côté ou qui l’auraient oublié, il s’agit concrètement d’un jeu de fitness prenant place dans l’univers de Ken le Survivant (oui, vous avez bien lu !). Reprenant le gameplay traditionnel et le contenu habituel de la licence Fitness Boxing, le titre nous invitera donc à participer à divers exercices de remise en forme coachés par les personnages du manga de Tetsuo Hara. Notez qu’un mode inédit incluant des combats contre des ennemis et des boss sera également intégré.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Editeur / Développeur : Nintendo

: Nintendo Plateforme : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Date de sortie : 12 mai 2023

Annoncé à la surprise générale lors de l’E3 2019, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est sans aucun doute l’exclusivité Nintendo Switch la plus attendue de 2023 (et peut-être de toute l’ère de la console elle-même ?). Cependant, en raison du peu d’informations et d’images partagées par la firme nippone jusqu’à présent, il convient de rester un minimum prudent concernant son arrivée à la date prévue, à savoir le 12 mai prochain.

En attendant d’en apprendre davantage, tout ce que l’on peut dire sur le jeu pour le moment est qu’il s’agira de la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Pour le reste, cela reste encore flou mais Link et Zelda vont visiblement être amenés à affronter un ennemi enfoui au plus profond du royaume d’Hyrule (Ganondorf ? L’Avatar du Néant ? Un antagoniste inédit ?). Côté gameplay, on devrait retrouver des mécaniques issues du titre sorti en mars 2017 ainsi que des nouvelles (a priori liées au voyage dans le temps ?). Quant au monde ouvert, il semble accueillir désormais des îles capables de flotter dans les airs. A suivre.

Fae Farm

Editeur / Développeur : Phoenix Labs

: Phoenix Labs Plateforme : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Date de sortie : Printemps 2023

Pour en finir avec ce petit tunnel de RPGs et de simulations agricoles, vous pouvez également noter qu’un certain Fae Farm tentera de venir concurrencer les productions de Marvelous cette année.

Jouable en solo ou jusqu’à 4 en coopération locale ou en ligne, le titre de Pheonix Labs nous proposera de créer, exploiter et décorer la ferme de nos rêves dans l’univers à la fois magique et féérique d’Azoria. En plus de devoir s’occuper de nos cultures en fonction des saisons mais aussi de pouvoir adopter des créatures ou encore pêcher, nous serons amenés à explorer des donjons et des ruines ainsi qu’à rendre service à divers personnages dans le but de percer les secrets de cette terre enchantée et théâtre d’un conflit entre différentes races.

Master Detective Archives: Rain Code

Editeur / Développeur : Spike Chunsoft / Too Kyo Games

: Spike Chunsoft / Too Kyo Games Plateforme : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Date de sortie : Printemps 2023

Officialisé dans un premier temps sous le nom Enigma Archives: Rain Code fin 2021, Master Detective Archives: Rain Code est assurément un titre très attendu par les fans des créations de Kazutaka Kodaka (Danganronpa).

Présenté comme un jeu d’action et d’enquête prenant place dans un univers orienté dark fantasy, il nous invitera à suivre l’histoire de Yuma, un détective amnésique intégrant les rangs de l’agence des Maîtres Détectives en tant que stagiaire. Au cours de l’aventure, lui et son Shinigami vont être amenés à devoir élucider des affaires complexes non résolues, localisées à divers endroits d’une étrange ville contrôlée par une mégacorporation et où la pluie ne cesse jamais de tomber.

Story of the Seasons: A Wonderful Life

Editeur / Développeur : Marvelous

: Marvelous Plateforme : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S – Nintendo Switch

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S – Nintendo Switch Date de sortie : Été 2023

En plus de Rune Factory 3 Special, les amoureux et amoureuses de RPG et de simulations agricoles pourront compter sur Story of the Seasons: A Wonderful Life pour égayer leurs journées.

Remake du titre du même nom commercialisé dans les années 2000 sur GameCube et PlayStation 2, ce jeu nous invitera à vivre comme un fermier ou une fermière au sein de la communauté tranquille de la Vallée Oubliée. Exploitation de nos récoltes, pêche, chasses aux trésors, relations amicales ou amoureuses… de nombreuses activités issues de l’expérience originale et ajoutées ou améliorées pour l’occasion seront présentes afin de nous donner toutes les clés nous permettant de profiter à notre façon de notre petite vie de rêve.

Pikmin 4

Editeur / Développeur : Nintendo

: Nintendo Plateforme : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Date de sortie : 2023

En développement depuis déjà plusieurs années (pour rappel, Shigeru Miyamoto avait annoncé son existence en 2015 en affirmant à Famitsu que sa conception était presque terminée !), Pikmin 4 est une production qui aura vraiment pris son temps avant de se montrer par l’intermédiaire d’un teaser au cours du Nintendo Direct diffusé en septembre 2022.

Enfin, on dit « se montrer » mais c’est un bien grand mot étant donné qu’on ne sait absolument rien de ce titre si ce n’est son nom, sa large fenêtre de lancement et qu’il devrait s’agir d’un jeu de stratégie en temps réel comme ces prédécesseurs. Croisons les doigts pour que cet opus donne de ses nouvelles le plus rapidement possible… à moins que Nintendo estime que le commercialiser dans un futur proche ne soit toujours pas une priorité.

Rune Factory 3 Special

Editeur / Développeur : Marvelous

: Marvelous Plateforme : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Date de sortie : 2023

S’il y a des fans d’action-RPG et de simulations agricoles parmi vous, alors vous trouverez peut-être votre bonheur sur Switch cette année avec Rune Factory 3 Special.

Présenté comme un remaster du jeu sorti en 2011 sur Nintendo DS, cette version reprendra les codes qui font encore aujourd’hui le succès de la franchise, à savoir le farming, l’exploration de donjons, les combats et les romances, tout en y intégrant quelques ajouts sympathiques. On devrait notamment avoir droit à des graphismes et des modèles 3D retravaillés pour les différents personnages, un mode de difficulté spécialement conçu pour les vétérans de la saga ainsi que des fonctionnalités inédites donnant, par exemple, accès à de nouvelles aventures après un mariage.

Disney Illusion Island

Editeur / Développeur : Disney Interactive / Dlala Studios

: Disney Interactive / Dlala Studios Plateforme : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Date de sortie : 2023

Malgré un Disney & Marvel Games Showcase 2022 qui n’est pas franchement resté dans les annales des conférences de jeux vidéo, l’événement aura au moins permis de lever le voile sur quelques projets intéressants dont Disney Illusion Island.

Profitant d’une jolie direction artistique proche des derniers dessins animés disponibles sur la plateforme de streaming Disney +, ce jeu de plateforme en 2D sera jouable seul ou en coopération jusqu’à quatre joueurs et joueuses et mettra en scène Mickey, Minnie, Donald et Dingo dans une toute nouvelle aventure. Celle-ci les amènera notamment à venir en aide à un personnage nommé Toku dans sa quête pour sauver le royaume de « Monarch ». Pour atteindre leur objectif, le groupe devra parcourir trois biomes différents afin de trouver les trois « livres de connaissance » qui y sont cachés.

Another Crab’s Treasure

Editeur / Développeur : Aggro Crab

: Aggro Crab Plateforme : PC – Nintendo Switch

: PC – Nintendo Switch Date de sortie : 2023

Autre production indépendante qui pourrait bien trouver son public cette année, Another Crab’s Treasure est le nouveau bébé d’Aggro Crab, un studio américain que vous connaissez peut-être pour avoir développé Going Under et édité Subway Midnight.

Se revendiquant comme un jeu d’action et d’aventure dans la lignée des Souls, ce titre mettra en scène Kril, un bernard-l’ermite contraint de se servir des détritus salissant les fonds sous-marins afin de survivre aux nombreux prédateurs qui veulent sa mort. Tout au long de son périple, il aura la possibilité de devenir plus fort en apprenant, par exemple, à maitriser des techniques puissantes appelées Umami. Son objectif ? Récupérer son propre coquillage tout en perçant à jour les sombres secrets du Gunk, une étrange infection qui semble liée à la pollution de l’océan.

Metal Slug Tactics

Editeur / Développeur : Dotemu / Leikir Studio

: Dotemu / Leikir Studio Plateforme : PC – Nintendo Switch

: PC – Nintendo Switch Date de sortie : 2023

Cette sélection comporte déjà quelques titres français, alors autant ne pas s’arrêter en si bon chemin. Après avoir assuré avec brio le retour de Streets of Rage, Dotemu s’attaque à la licence Metal Slug avec Leikir Studio, qui a décidé d’offrir un twist assez inattendu pour la licence.

Terminé le run and gun, place aux combats tactiques dans un univers qui se prête forcément très bien à ce changement. Si Metal Slug Tactics ajoute un peu de stratégie dans ses affrontements, il n’oublie pas de proposer un rythme effréné avec des batailles qui s’enchaînent rapidement. On retrouve également Marco, Tarma, Fio et Eri au casting du jeu, une direction artistique qui rend honneur aux jeux d’antan et des musiques que l’on a très hâte d’écouter dans leur version complète.

Star Wars: Hunters

Editeur / Développeur : Zynga / BossAlien

: Zynga / BossAlien Plateforme : Nintendo Switch – iOS – Android

: Nintendo Switch – iOS – Android Date de sortie : 2023

Star Wars: Hunters n’est peut-être pas la sortie la plus attendue de l’année mais attention tout de même à ne pas trop la sous-estimer, surtout si son modèle économique free-to-play lui permet de s’attirer les faveurs du public.

Dévoilé début 2021 dans un Nintendo Direct avant d’être repoussé à deux reprises par la suite, ce jeu d’action multijoueur en ligne nous donnera la possibilité de disputer des combats en arène en 4v4 mettant en scène différents personnages et décors appartenant à l’univers conçu par Georges Lucas. Chasseurs de primes, héros de La Rébellion, Stormtroopers Impériaux… à nous de constituer la meilleure équipe possible dans le seul but d’arracher la victoire sur le champ de bataille.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Editeur / Développeur : Nintendo / Intelligent Systems

: Nintendo / Intelligent Systems Plateforme : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Date de sortie : Inconnue

Officialisé pendant l’E3 2021, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp est une exclusivité Switch assez attendue par une partie du public. Malheureusement, la guerre en Ukraine qui se poursuit encore aujourd’hui a complètement bouleversé les plans des développeurs qui ont décidé de repousser le lancement du projet à une date indéterminée par respect pour les victimes de ce conflit. Très sincèrement, même si Nintendo a écarté l’idée d’une annulation pure et simple en septembre 2022, plus le temps passe et plus on se demande si une sortie, aussi discrète soit-elle, sera envisageable un jour.

En attendant d’avoir des nouvelles, rappelons que cette production est une compilation incluant les remakes des deux premiers épisodes de la série sortis en 2001 et 2003 sur Game Boy Advance. En plus de nous proposer de (re)découvrir ces jeux dans un tout nouveau style graphique, on nous promet le retour du mode versus permettant à quatre joueurs et joueuses de s’affronter dans des combats stratégiques au tour par tour ainsi qu’une dizaine de champs de bataille différents prenant place dans les airs, sur terre ou encore le long des côtes.

Metroid Prime 4

Editeur / Développeur : Nintendo / Retro Studios

: Nintendo / Retro Studios Plateforme : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Date de sortie : Inconnue

Très grosse annonce de Nintendo à l’E3 2017, Metroid Prime 4 fait partie de la liste des arlésiennes du jeu vidéo depuis déjà un certain temps. Et, malheureusement, rien ne semble indiquer à l’heure actuelle qu’il refera surface prochainement afin de donner ne serait-ce que de maigres nouvelles rassurantes sur son développement.

Pour rappel, la firme japonaise avait pris la parole début 2019 pour nous informer que la conception du titre allait repartir de zéro car la version précédente ne correspondait pas aux attentes ni aux standards de la série. Quelques mois plus tard, on a appris que c’était Retro Studios, déjà à l’œuvre sur les précédents opus de la saga, qui avait repris le flambeau suite à la publication de plusieurs offres d’emploi et, depuis ce jour-là… plus rien !

Allez, essayons d’être un minimum optimistes. Etant donné que ça fait quatre ans que le reboot à été officialisé, logiquement, la production devrait finir par se montrer à nouveau dans pas si longtemps que ça, pas vrai ?

Voilà de quoi conclure cette petite liste en attendant que d’autres titres viennent s’y ajouter au fil de l’année. On n’oublie pas non plus le gros DLC de Xenoblade Chronicles 3 qui est programmé pour sortir cette année, mais on a préféré se concentrer sur les jeux complets ici. Nul doute que Nintendo nous réserve des surprises pour cette fin d’année, mais il faudra attendre le prochain Nintendo Direct (ou celui d’après) pour en avoir le cœur net.