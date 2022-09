Kirby’s Return to Dream Land Deluxe reviendra en 2023

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe continue de célébrer les 30 ans de la petite boule rose avec un remake de ses aventures datant de l’époque Wii. Pour l’occasion, il adopte plutôt le titre américain du jeu puisqu’il était sorti chez nous sous le nom de Kirby’s Adventure Wii. Après le Monde oublié et Dream Buffet, il s’agit du troisième jeu qui sortira à l’occasion de l’anniversaire, sans compter les titres retro inclus dans l’abonnement.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe dit oui à la Switch

Prévu pour le 24 février 2023, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe permettra donc de revivre la rencontre entre Kirby et Magolor mais ce remake va plus loin que simplement reproposer l’expérience d’origine, toujours jouable jusqu’à 4 mais uniquement en local puisque cette version n’apporte pas de online.

En plus de tout le contenu d’époque, on retrouve une nouvelle forme de copie permettant à notre héros de devenir un mécha. Mais la différence se ressentira particulièrement au niveau des mini-jeux multijoueurs. On en trouvera des inédits comme la Chasse au tome de Magolor mais aussi certains tirés d’autres épisodes comme Kirby Samouraï, Course Crash ou Passe la Bombe.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe sortira donc le 24 février 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.