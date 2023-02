Test Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – Un remake réussi pour l’épisode Wii ?

Hal Laboratory et Nintendo nous avaient bien gâté à l’occasion du trentième anniversaire de la série, avec pas moins de deux jeux complètement inédits, dont Kirby et le Monde Oublié, le projet le plus ambitieux de la série, proposant alors la première véritable aventure 3D de notre petite boule rose favorite. Kirby ne semble cependant pas vouloir ralentir la cadence de sitôt, avec cette fois-ci un remake de l’un des opus les plus appréciés de la série, Kirby’s Adventure Wii, qui ressort ici dans une version améliorée sur Switch sous le nom de Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, héritant de la dénomination Nord-Américaine du jeu.

Prévu le 24 février prochain, ce remake vient rejoindre les nombreux autres dont s’est dotée la série en 30 ans. Car la mascotte la plus mignonne du jeu-vidéo n’en est en effet pas à son coup d’essai quand il s’agit de remasteriser ou porter ses jeux, et ce déjà depuis les années 90 avec Kirby Star Stacker, ressorti sur Super Famicom à l’époque. Il était donc logique, après Nightmare in Dream Land et Super Star Ultra, entre autres, de voir un autre titre gagner son édition « Deluxe ».

Mais après un Kirby et le Monde Oublié révolutionnaire pour la licence, un jeu à la formule plus classique saura-t-il malgré tout séduire les joueurs ? La plateforme 2D peut-elle encore rivaliser avec un futur se profilant en 3D ? Enfin, ce remake vaut-il le détour pour ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir cet opus ?

Condition de test : Nous avons terminé l’histoire principale en solo en mode de difficulté normal, ainsi que l’épilogue de Magolor. Nous avons également terminé tous les mini-jeux dans chacun de leurs niveaux de difficulté pour un total autour des 20 heures de jeux. Comptez plus pour terminer à 100 % tous les modes de jeu. À noter nous n’avons que très peu joué au mode extra ou à l’arène. Le jeu a été testé dans une version éditeur fournie par Nintendo.

Un visiteur venu d’ailleurs

C’est encore une bien belle journée sur la Planète Pop pour Kirby et ses amis quand tout à coup, sorti d’une énième faille dimensionnelle, un vaisseau spatial vient s’écraser, avec à son bord Magolor, venu de la lointaine contrée d’Halcandra. Ce dernier, qui n’avait probablement pas prévu d’escale à Dream Land, est à présent bien embêté car dans l’impossibilité de rentrer chez lui tant son vaisseau est endommagé. C’est évidemment à Kirby et ses amis qu’il reviendra de lui prêter main-forte et récupérer les cinq pièces manquantes de son vaisseau ainsi que les 120 sphères d’énergie, entièrement optionnelles, qui lui permettront de fonctionner à plein régime.

Sans trop s’attarder sur le gameplay, qui reste grosso modo identique à l’original, Return To Dream Land Deluxe propose ici une aventure entièrement en 2D on ne peut plus classique, avec un enchaînement de niveaux que le joueur devra traverser en s’aidant des différents dons d’imitation de Kirby, mais également grâce à des « super-capacités », qui permettront de déclencher des attaques particulièrement spectaculaires.

En plus des pouvoirs du jeu original, tels que Feuille ou Super-saut, que les aficionados seront heureux de retrouver, Kirby bénéficiera à l’occasion de ce remake de deux toutes nouvelles capacités, sable et mecha, qui, sans grandement révolutionner le gameplay, sont plutôt sympas à jouer et apporteront un peu de diversité à l’aventure.

Nous regrettons cependant qu’ils n’en aient pas profité pour ajouter certaines capacités, comme Archer, Araignée ou encore Balais, présentes notamment dans Star Allies. Ce point relève sans doute du chipotage, mais il était parfois un peu déroutant de rencontrer au fil des niveaux des ennemis qui en théorie devraient permettre d’obtenir ces capacités, mais qui ici ne le permettent pas. C’est d’autant plus surprenant alors que Festival a été ajouté rétroactivement.

L’aventure principale reste donc sensiblement la même, du moins en solo. C’est en suivant l’aventure en multijoueur que le jeu va légèrement différer de l’original, en permettant aux autres joueurs d’incarner Kirby s’ils le souhaitent, offrant ainsi un peu plus de choix en termes de gameplay. Une expérience multi rendue d’autant plus agréable grâce au soin tout particulier qui a été apporté aux graphismes du jeu. En plus d’être bien plus lumineux et détaillé que l’original, rivalisant avec Star Allies, il se fait également plus lisible grâce au petit cerné de couleur autour des personnages. Un nouveau rendu certes plus « cartoonesque » qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais qui a l’avantage de bien faire ressortir tous les joueurs à l’écran.

Magolor Superstar

C’est en terminant l’histoire principale que, en plus du mode extra déjà présent dans l’original, les joueurs pourront découvrir l’une des principales nouveautés de ce remake : « L’épilogue de Magolor, le voyageur interdimensionnel ». Dans cet épilogue, lui aussi jouable à quatre, le joueur incarnera Magolor, qui n’a jamais rien fait de mal dans sa vie, échoué dans une dimension mystérieuse et grandement affaibli.

L’aventure consistera ici à traverser différents niveaux en récoltant des essences de magie, qui pourront par la suite être échangées contre des améliorations de capacités pour Magolor, comme rendre ses attaques plus puissantes, augmenter leur portée ou tout simplement augmenter sa barre de vie. En plus de proposer quelque chose d’assez différent de la trame principale, on ressent avec ce système une véritable impression de progressions et de montée en puissance au fur et à mesure des améliorations, avec des capacités de plus en plus impressionnantes visuellement.

C’est d’ailleurs sur sa direction artistique que l’épilogue viendra également contraster avec l’aventure principale ; plus sombre visuellement et accompagné de musiques assez épiques, dignes de meilleures compositions de la série.

D’une manière générale, cet épilogue offre une expérience un peu plus relevée particulièrement plaisante, demandant une certaine maitrise du personnage à ceux qui souhaiteraient débloquer toutes les améliorations et médailles de platine, sans pour autant se montrer punitive comme pouvait l’être le mode « Héros dans une dimension parallèle » dans Kirby Star Allies.

Parcs and recreations

En plus de cet épilogue, Magolor continue d’être à l’honneur dans ce remake avec le Parc Magoland, une toute nouvelle zone qui sert de hub pour les mini-jeux du titre. Ce parc, où il est possible de se déplacer en 3D, regroupe une dizaine de mini-jeux provenant d’un peu tous les autres opus de la série. Chacun de ces mini-jeux permettra de remporter des tampons, qui débloqueront non seulement des objets utilisables dans le mode Aventure, mais également des masques à l’effigie de personnages emblématiques de la série, qu’il sera alors possible d’équiper à Kirby et ses compagnons pour leur donner un air un peu plus festif.

Cette nouvelle zone est évidemment entièrement optionnelle, mais propose un challenge supplémentaire pour ceux qui souhaiteraient compléter le jeu à 100 %. En plus de devoir compléter à 100 % le mode histoire, le mode extra, l’épilogue, l’arène, et les très nombreux masques à collectionner du Parc, chaque mini-jeu est accompagné de ses propres défis, certains demandant des réflexes particulièrement aiguisés. C’est donc de longues heures qui attendent les plus déterminés d’entre nous pour faire le tour du contenu que le jeu a à offrir.