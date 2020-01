Kingdom Hearts « Project Xehanort » annoncé sur iOS et Android

Alors que le DLC Kingdom Hearts 3 ReMind vient à peine de sortir sur PS4, Square Enix vient d’annoncer un nouveau titre qui débarquera bientôt sur mobiles. Il est appelé « Project Xehanort » pour le moment car il ne possède pas de nom définitif pour le moment. Ce sera aux joueurs de le deviner.

Welcome to the official Twitter page for "Project Xehanort", an all-new KINGDOM HEARTS experience planned for Spring 2020!

Read about our "Guess the Name" Twitter campaign on the Project Xehanort website: https://t.co/G8NEwhmS2Y pic.twitter.com/S5cWIyCdJN

— Project Xehanort (@projectxehanort) January 23, 2020