The King of Fighters XV montre Ryo Sakazaki et Robert Garcia

The King of Fighters XV et SNK accélèrent la cadence avec une nouvelle bande-annonce qui dévoile non pas un mais deux personnages qui font leur retour.

Robert > José

Il s’agit de Ryo Sakazaki et Robert Garcia qui forment la Team Art of Fighting, non pas avec Yuri Sakazaki mais avec King qui fait donc faux bond à l’équipe féminine comme cela arrive rarement. Ryo est doublé par Daiki Takakura dont c’est l’unique rôle, tandis que Robert est assuré par Go Shinomiya qui a certes beaucoup plus de rôles mais pas très connus. La preuve, son autre personnage le plus célèbre est Gustav dans L’Attaque des Titans…

The King of Fighters XV est toujours prévu pour cette année mais on ne sait pas sur quelle plateformes.