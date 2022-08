Accueil » Actualités » The King Of Fighters XV annonce du crossplay et une saison 2

The King of Fighters XV devait se sentir un peu seul au milieu de toutes les annonces de l’EVO 2022 se résumant à « On ajoute du rollback » puisqu’il utilise déjà ce type de netcode et sert d’ailleurs de modèle à celui de Samurai Shodown. Donc autant l’autre fonction online qui se répand de plus en plus : le crossplay.

The King of Fighters XV reviendra dimanche

SNK avait droit à une petite conférence sur la scène de l’EVO principalement axée sur le prochain pack de DLC mais on a quand même eu droit à quelques annonces ou plutôt quelques promesses pour l’avenir vu le manque de précisions dans les deux cas. En effet, on a appris que le jeu aurait un jour droit à du crossplay sans nous dire si cela concernait vraiment toutes les plateformes ou une fenêtre de sortie.

Et on a aussi la confirmation qu’il y aura une saison 2 mais là aussi aucun indice sur les possibles personnages ni même au moins le nombre de combattants auquel on pourrait s’attendre. Par contre, on a appris qu’il n’y aura plus beaucoup de temps avant la sortie de la Team Awakened Orochi qui arrivera ce lundi 8 août. Voici son trailer datant de juin vu qu’on ne l’avait pas traité sur le site.

La quatrième et dernière team de la saison 1 prévue pour l’automne 2022 a également été mentionnée lors de la conférence, pour nous dire qu’elle sera dévoilée dimanche. On suppose que ce sera lors de la finale King of Fighters XV de l’EVO 2022 qui est prévue ce dimanche de 19h à 22h30 heure française.

The King of Fighters XV est déjà disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC. Vous pouvez toujours consulter notre critique du jeu à cette adresse.