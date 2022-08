Guilty gear strive dévoile la roadmap de sa saison 2

Guilty Gear Strive devrait tenir une belle place lors de cet EVO 2022. Il s’agit du jeu qui a attiré le plus de participants pour son tournoi et il a aussi eu l’honneur d’une conférence en présence des développeurs qui servait à lancer la première journée sur le stream principal de l’évènement.

Guilty Gear Strive démarre son week-end

Alors soyons honnêtes, Arc System Works est resté extrêmement flou à propos du contenu même du Season Pass de la saison 2. Pourtant, en annonçant qu’un personnage sortira cet été, on se doute bien qu’une bande-annonce tombera ce week-end. Pourquoi pas chez PlayStation qui accueillera le studio cette nuit de 1 heure à 3 heure du matin. Ou avant les finales qui cloront cette édition de l’EVO.

En attendant, on apprend tout de même que le crossplay mettra un peu plus de temps à arriver que prévu. Annoncée pour cette été, la fonction attendra mi-septembre pour son bêta-test puis cet automne pour sa vraie implémentation en jeu. En revanche, l’input lag reproché à la version PlayStation 5 sera bien réduit d’ici là pour atteindre des performances similaires à celles de la PS4 Pro.

On savait déjà que le deuxième Season Pass apporterait quatre personnages supplémentaires et à défaut de connaître leur identité, on a eu moins une première idée de leur rythme de sortie. Le premier d’entre eux arrivera cet été puis le suivant en automne et les deux derniers attendront 2023. On suppose que cela devrait plutôt être la première moitié de l’année pour passer à l’éventuelle saison 3 durant l’été.

Été 2022

Personnage supplémentaire 6

Couleurs additionnelles pour les personnages

Autres PlayStation 5 – Réduction de l’input delay PC – Réduction du temps de connexion au serveur lors du lancement du jeu



Automne 2022

Bêta-test du crossplay sur toutes les plateformes (mi-septembre)

Ajout du crossplay

Personnage supplémentaire 7

Hiver 2022

Mise à jour d’équilibrage

2023

Personnage supplémentaire 8

Stage additionnel 3

Personnage supplémentaire 9

Stage additionnel 4

Guilty Gear Strive est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC. On se donne probablement rendez-vous cette nuit et/ou celle du dimanche au lundi pour plus de nouvelles à propos du jeu.