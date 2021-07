The King of Fighters XV annonce enfin ses plateformes

The King of Fighters XV met enfin un terme à son grand suspense à l’occasion de l’annonce d’un partenariat entre SNK et Koch Media qui sera donc l’éditeur du jeu en dehors de son pays d’origine.

King of Fighters XV dit enfin les termes

The King of Fighters XV sortira donc sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC. Oui, vous avez bien lu, il snobera la Xbox One alors qu’il sera pourtant disponible sur PS4. Un fait encore moins compréhensible quand on voit la version Xbox Series et surtout les bonnes relations de SNK et Microsoft en ce qui concerne Samurai Shodown qui reste une exclusivité new-gen Xbox.

Et puisque l’on est dans les fins de partenariats, évoquons la version PC qui sortira en même temps sur Epic Games Store et sur Steam. On rappelle que Samurai Shodown est disponible sur la plateforme de Valve depuis moins d’un mois après une exclusivité d’un an sur EGS. D’ailleurs pas de changement de date pour ce KOF 15, depuis son report, qui reste prévu pour début 2022.

Rendez-vous donc début 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC pour ce King of Fighters XV.