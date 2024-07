Killer 7 bientôt de retour ? Suda51 et Shinji Mikami espèrent qu’une suite verra le jour

Killer11 ou Killer7: Quelque chose, ça reste à voir

Et il n’est pas le seul à souhaiter cela. Shinji Mikami espère la même chose, et les deux créateurs ont pu en discuter à l’occasion d’une présentation spéciale de Shadow of the Damned: Hella Remastered, où l’on a notamment pu apercevoir quelques minutes de gameplay de cette nouvelle version.

La discussion était donc principalement tournée vers ce remaster, jusqu’à ce que le sujet de Killer7 revienne sur la table. Le créateur de Resident Evil déclare alors qu’il aimerait voir Suda51 réaliser une suite de Killer7, ce à quoi l’intéressé répond :

« Sérieusement ? Un jour nous verrons peut-être une suite. Ou une Complete Edition. »

Ce n’est pas la première fois que l’idée d’une « Complete Edition » est lancée pour ce jeu en particulier, puisque Suda51 avait déjà évoqué ce souhait il y a maintenant cinq ans. Et si ce projet venait à voir le jour, il sera ouvert à l’idée d’une suite dont le titre reste à déterminer :

« Je préférerais faire une Complete Edition en premier lieu. Et puis Killer 11. Je ne sais pas. Killer 7: Quelque chose, probablement. Peut-être Killer7: Beyond. »

On lui fait confiance pour faire mûrir cette idée dans un coin e la tête, en regardant déjà si une nouvelle version de Killer7 est possible dans les prochaines années ou non.