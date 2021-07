Kena : Bridge of Spirits est de nouveau reporté au 21 septembre prochain

Il devait sortir le 24 août prochain, ce ne sera finalement pas le cas. Les développeurs d’Ember Lab viennent de l’annoncer sur leur compte Twitter officiel, leur prochain jeu Kena : Bridge of Spirits va subir un nouveau report et sera disponible finalement le 21 septembre prochain toujours sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5.

L’épidémie de reports continue

Initialement prévu au mois de mars dernier, Kena : Bridge of Spirits nécessitant quelques mois de peaufinage s’était vu repousser en début d’année pour une sortie en plein milieu de l’été actuel, quelques jours seulement après la sortie de Ghost of Tsushima : Director’s Cut annoncé pourtant bien plus tard par Sony. Il faut croire que la pandémie associée à cette sortie importante aura eu raison du jeu AA du studio Ember Lab pourtant attendu de pied ferme par de nombreux joueurs et joueuses de par le monde.

Le studio réitère ses remerciements à celles et ceux qui font preuve de patience afin que le jeu, qui nous a montré un nouvel extrait de gameplay le mois dernier, se montre sous son meilleur visage à la rentrée tandis que le studio « travaille extrêmement dur » en évitant, on l’espère, un crunch délétère pour les développeurs. Il faut maintenant croiser les doigts pour que ce report soit le dernier car l’embouteillage des sorties de fin d’année commence à sérieusement prendre forme.