Ghost of Tsushima Director’s Cut est annoncé sur PS4 et PS5, tout savoir (mise à niveau, aventure inédite…)

Plus tôt dans la semaine, on avait appris que Ghost of Tsushima allait avoir droit à une Director’s Cut, comme pour Death Stranding. On se demandait alors ce qu’il en était de la rumeur autour d’une extension du jeu, et si tout cela allait être dévoilé lors d’un State of Play, mais Sony surprend tout le monde en dévoilant un premier trailer pour Ghost of Tsushima Director’s Cut aujourd’hui.

Une aventure inédite à découvrir

Cette version Director’s Cut apportera donc quelques nouveautés comme on peut s’en douter. L’un des premiers ajouts concernera la version PS5 avec un meilleur lip-sync sur les dialogues japonais du titre, ce qui est forcément bienvenu pour un jeu comme celui-ci.

On notera ensuite que cette version prendra cette fois-ci pleinement en charge la DualSense avec des retours haptiques. Tous les contenus sortis à ce jour seront aussi intégrés au jeu, et ce sur tous les modes. Forcément, de la 4K est au programme, ainsi que de la 3D audio et du 60 FPS.

Et voici encore une surprise, puisqu’une nouvelle aventure sera bien présente. Elle concernera bien l’ile d’Iki, comme le leak l’avait annoncé. Dans cette nouvelle aventure, Jin enquêtera sur la présence Mongole sur l’île, et va devoir faire face à des éléments traumatisants de son passé. Une nouvelle histoire et des personnages inédits sont au programme, avec des nouveaux environnements à découvrir.

Jin aura droit à une nouvelle armure, tout comme son cheval tandis que d’autres mini-jeux seront présents. Et il sera désormais possible de caresser les singes, en plus des fameux renards et des chiens.

Comment fonctionne la mise à niveau ?

Vous vous posez sans doute la question suivante : « Est-ce que la mise à niveau sera gratuite si je possède déjà Ghost of Tsushima ? » La réponse est non.

Si vous possédez le jeu sur PS4, vous pouvez acheter la Director’s Cut à 19,99€, toujours sur PS4. Une fois la Director’s Cut achetée, la mise à niveau vers la PS5 ne sera pas gratuite non plus, et il faudra dépenser à nouveau 9,99€. Mais il sera aussi possible de faire plus simple en passant directement de la version PS4 de base vers la Director’s Cut PS5 pour 29,99€.

Cependant, tous les joueurs recevront un patch gratuit apportant des nouveautés, comme des mises à jour du mode Photo, la possibilité de personnaliser les contrôles, et d’autres ajouts du genre. Le multijoueur aura aussi droit à une nouvelle update (accessible à tous), avec un mode de jeu inédit qui arrivera dans quelques semaines.

Pour ce qui est des sauvegardes, elles seront bien compatibles si vous transférez de votre version PS4 à la PS5, tandis que l’on apprend que la nouvelle aventure sur Iki sera disponible dès le début de l’acte 2.

Ghost of Tsuhima Director’s Cut sera disponible dès le 20 août prochain sur PS4 et PS5.