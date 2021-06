Kena : Bridge of Spirits dévoile un nouvel extrait de gameplay

Kena : Bridge of Spirits est bien présent pour cette saison des annonces, mais le titre se montre un peu en amont de l’E3 2021 grâce au Tribeca Games Spotlight. On s’attendait à ce que le titre passe en coup de vent, mais non, puisque l’on a eu droit à un long extrait de gameplay.

Du gameplay à découvrir

C’est peut-être l’extrait qui en dévoile le plus jusqu’à présent sur le jeu. On peut donc voir comment le jeu tourne, probablement sur PC ou PS5, avec l’utilisation des petites créatures qui vont accompagner l’héroïne, et que l’on devrait dénicher dans les différents lieux du jeu. On a également un meilleur aperçu des combats et des décors du titre.

Les développeurs derrière le titre nous rappelle également leurs origines, avec des inspirations venant du cinéma d’animation, pour créer un jeu qui ressemble à un long film jouable.

Kena : Bridge of Spirits sortira le 24 août sur PC, PS4 et PS5.