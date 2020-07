Ratchet & Clank Rift Apart : Tout savoir sur la claque PS5 et analyse du trailer

Parmi les jeux présentés lors de la conférence PlayStation 5, on a eu un certain Ratchet & Clank Rift Apart. Contrairement à l’épisode de 2016 qui n’était qu’un reboot, ici, notre duo revient pour une véritable nouvelle aventure à destination de la console nouvelle génération de Sony.

Toujours développé par Insomniac Games, ce nouvel opus devrait proposer plusieurs nouveautés comme un autre personnage jouable. Dans cette vidéo, on revient sur toutes les informations officielles et l’on en profite pour analyser les images du trailer et du gameplay. Pour sa sortie, Ratchet & Clank Rift Apart n’a pas encore de date.