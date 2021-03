Just Die Already sortira également sur consoles

Curve Digital et DoubleMoose viennent d’annoncer que leur jeu Just Die Already (teasé il y a quelques temps avec un trailer parodique de Death Stranding) sera également disponible sur PlayStation 4, Xbox One et Swicth en plus d’être sur PC.

Les personnes âgées sèment le chaos

Dans Just Die Already, vous êtes un vieux retraité dans un avenir proche où les gens n’auront pas d’enfants. Il n’y a personne pour payer votre pension. Les millenials préfèrent jouer aux jeux vidéo plutôt que de faire leur travail. Vous n’avez donc d’autre choix que de survivre seul.

Pour aggraver les choses, vous venez d’être expulsé de votre maison de retraite. Votre seule option est de relever des défis dangereux et d’explorer le monde pour acquérir des « billets de retraite » afin d’avoir des soins de retraite gratuits. Dans une société qui te souhaite la mort, n’est-il pas enfin temps de vivre un peu ?

Just Die Already sortira sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.