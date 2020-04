Jump Force revient avec une version Switch et une saison 2

Jump Force avait promis un retour en 2020 et cela se précise avec une nouvelle plateforme et un nouveau Season Pass. C’est l’habituel site ryokutya2089 qui profite d’avoir la presse japonaise à l’avance pour nous faire parvenir ces informations.

Original un jeu de combat crossover sur Switch

Si l’on aura probablement pas Goku dans Smash, les possesseurs de Switch fans de manga pourront peut-être se consoler avec l’arrivée d’un Jump Force Deluxe sur la console de Nintendo. Cette version contiendra le jeu de base ainsi que le contenu de la saison 1.

Ce portage Switch permettra de jouer à deux en multijoueur local mais on pourra grimper jusqu’à six grâce au sans fil de la console. Pas de date précise pour la sortie qui aura tout de même lieu cette année.

Et toujours pas de Gintoki…

Le jeu s’offre aussi un deuxième Season Pass dont on connait les trois premiers personnages. Et si vous avez suivi l’actualité aujourd’hui, deux des noms vont vous surprendre. En effet, on retrouve Leorio d’Hunter X Hunter et Esidisi de JoJo’s Bizarre Adventure. Les deux étaient doublés par Keiji Fujiwara dont on a appris le décès aujourd’hui même.

Le dernier nom cité est celui de Todoroki le super héros utilisateur du feu et de la glace dans My Hero Academia. Yu Yu Hakusho et Bleach auront également droit à des représentants supplémentaires. Et l’article n’est pas clair sur la présence d’autres personnages tirés de JoJo et Hunter X Hunter. Il n’y a en revanche aucun indice sur la fenêtre de sortie de ces nouveaux DLC.

En attendant, Jump Force et sa première vague de DLC sont toujours disponibles sur PlayStation 4, Xbox One et PC, avec notre critique ici, si cela vous intéresse.