Jump Force : Giorno Giovanna arrivera finalement le 13 avril

Tandis que tous les fans de JoJo’s Bizarre Adventure se réjouissent de voir que la partie Stone Ocean va bientôt avoir droit à une adaptation en anime, le héros de la précédente partie du manga prépare son arrivée dans Jump Force.

Giorno n’attend pas la Golden Week

Après nous avoir montré ses capacités dans un extrait de gameplay, Giorno a droit à son propre trailer de lancement. Bandai Namco a en effet donné une date plus précise pour l’arrivée de ce prochain combattant, qui débarquera dans le jeu dès la semaine prochaine. Giornio est attendu pour le 13 avril dans Jump Force, mais celles et ceux qui possèdent le deuxième Season Pass pourront y accéder dès le 9 avril.

Il s’agit là du dernier personnage du Character Pass 2 pour Jump Force. On peut donc se demander si Bandai Namco prévoit de soutenir le jeu par de nouveaux DLC par la suite, avec un troisième Season Pass, ou si le casting est désormais complet. On en saura probablement plus après la sortie de Giorno.

Jump Force est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.